“ボブマンネリ中”な【50代】へ！ ラク & 可愛い「ミニボブ」が推せる♡

まとまりやすくオシャレに見えるボブに、なんとなく長年頼っている……。ボブが安心できるけど、ちょっとマンネリ気味かも……。そんな、ボブマンネリ中の50代は、レングスを変えてマンネリ打破してみませんか？ 潔く短めにカットしたミニボブなら、気になる悩みにアプローチしながら、新たな魅力も引き出してくれるかも。日々のスタイリングもラクになりそうなミニボブを、ぜひチェックしてみてください。

秋冬のオシャレにもぴったり合う長さ

@amimotokiさんが、「秋冬服に合う」とコメントしている、あご上のラインまで短く詰めたミニボブ。後ろから見て分かる通り、ハイネックや厚手のジャケットを着ても、首周りをスッキリ見せられます。「毛先はぱつっと重めに、丸くならないように重さは減らしてすっきり見えるように」と解説されている潔い短さのボブは、首をスラリと小顔にも見せてくれるかも。

ミニボブと好相性な明るめベージュ

マンネリ打破するには、カラーリングにも注目してみて。ハイトーンのベージュを選ぶと、ミニボブの軽やかさがさらに引き立ちそう。膨らんで見える色の効果で、髪が柔らかくふんわりとした印象も引き出せるはず。表面には、レイヤーカットで動きをプラスし、その躍動感によって活動的な仕上がりに。ベージュのカラーリングは、白髪をぼかして目立たなくしてくれる点も、大人女性におすすめしたいポイントです。

凛とした大人のミニボブ

@rico_salonさんが、「ヘルシーなボブ」とコメントしているこちらのミニボブ。「たっぷりの毛量をきゅっとまとめて」とのこと。襟足をコンパクトにカットし、後頭部へ向かってキュッと上がった、丸みのあるシルエットが特徴的です。きちんとしたまとまり感のヘアスタイルは、大人女性が大切にしたい清潔感をフォロー。品格あるダークトーンで、凛とした大人のミニボブを演出するのも◎

華やかさが欲しい人はパーマも素敵

黒髪が好きだけど、華やかさのあるオシャレも好き……。そんな人は、緩めのパーマで動きを加えれば、こなれたムードを引き出せます。@hanae.yamaguchiさんが、「ランダムに動く様にかけてます」というパーマは、大人の遊び心を演出してくれそう。髪のボリュームダウンが気になっている、大人女性にもおすすめです。さらに、パーマをかけたミニボブなら、手軽なスタイリングでオシャレにきまりそうなところも注目してほしいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@miiika241様、@rico_salon様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S