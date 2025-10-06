·î9¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¼ç±é¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¡£35Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ©Àï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ë¤Î¶Ã¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
10·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡£¼ç±é¡¦Âô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¾ðÊóÈÈºá¡É¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦·º»ö¡¦ÆóµÜÆàÈþ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤¸¤Ä¤Ë35Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦Âô¸ý¤µ¤ó¤Ë¡¢ÆàÈþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È±éµ»¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¿·¥·¡¼¥º¥ó³«»Ï¡§Âô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
2010Ç¯¤«¤é4¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£Á°ºî¤«¤éÌó5Ç¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó5¤È¤Ê¤ë¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¤¬¡¢10·î6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¡£Âô¸ý¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ª¹¾¸ÍÊáÊªÆüµ ¾ÈÉ±¼·ÊÑ²½¡Ù°ÊÍè¡¢¤¸¤Ä¤Ë35Ç¯¤Ö¤ê¡£·î9ÏÈ¤Ç¤Ï½é½Ð±é¤Ç¤¹¡£
¡Öº£²ó¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤È¡¢»ä¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¡¢¥À¥Ö¥ë¤Î¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Í¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌò¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆàÈþ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤é°Â¿´¤À¤È»×¤¨¤ë·º»ö¡×
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥±¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¤²ò·è»ö·ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÀøÆþÁÜºº¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¡¢4¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤ÎÈÈºá¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¡ÖÌ¤Á³ÈÈºáÁÜºº¡×¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¡È¾ðÊóÈÈºá¡É¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¡£Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤«¤é¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹Âçµ¬ÌÏÈÈºá¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·º»ö¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
Âô¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸³è°ÂÁ´²Ý¤«¤é¥Ç¥£¥¯¥È¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿·º»ö¡¦ÆóµÜÆàÈþ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆàÈþ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ç¤â¤¹¤°¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤é°Â¿´¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·º»ö¤Ç¤¹¡£¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î½Ö»þ¤Î´Ñ»¡ÎÏ¤äµ²±ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÁÜºº¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤â¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Øºá¤òÁþ¤ó¤Ç¿Í¤òÁþ¤Þ¤º¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÆàÈþ¤µ¤ó¤Ïºá¤Ï½þ¤¦¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¿Í¤Î¿´¤ò¼«Á³¤È³«¤«¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ÈÀµµÁ´¶¤ò¤â¤ÄÆàÈþ¤ò¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂô¸ý¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¾ðÊóÈÈºá¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×
¤½¤ó¤ÊÆàÈþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥£¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢²¿½Å¤Ë¤â¤Ï¤ê¤á¤°¤é¤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥ÈÈºá¤Î°Ç¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢ÀµÂÎ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¿¿ÈÈ¿Í¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ðÊóÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ëÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÁÈ¿¥¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¿¼¤¤¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¾ðÊóÈÈºá¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾ðÊóÈÈºá¤òÄÉ¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÊª¸ì¤â¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¯¥È¤Ï¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±Ä¾³í¤ÎÁÈ¿¥¡£·Ù»ëÄ£³Æ²Ý¤è¤ê½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ê¤¼À¸³è°ÂÁ´²Ý¤ÎÆàÈþ¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿·¤·¤¤¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£