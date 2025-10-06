大容量＆コスパ高が魅力のスーパー「コストコ」。今回はコストコ歴20年以上、年間100回以上通うコストコオバハンさんに、コストコに行くと必ずチェックしてしまうという「アテナ」というブランドの乳製品について伺いました。定番から新商品まで、魅力あふれるラインアップを紹介。ぜひ買いものの参考にしてみて！

1：牛乳は4種類！濃厚過ぎない味わいで使い勝手よし

「アテナ」は、日本ギリシャヨーグルト株式会社が販売する乳製品ブランドです。

コストコでは4種類展開があり、わが家は北海道プレミアムミルク（2本で498円）をヘビロテ。ストックがなくなると必ず購入するわが家の大定番品！ 濃厚すぎず、毎日の食卓にぴったり。「冷蔵庫に常備しておきたい1本」です。

クセがないのですがコクがあり、それなのに後味はスッキリ。料理やカフェオレにも使いやすく、家族みんなで楽しんでいます。

2：濃厚で満足感抜群な「ギリシャヨーグルト」

人気のギリシャヨーグルト。水分を取り除いた固めのヨーグルトのことですが、こちらはアイスクリームサーバーですくっても形が残るくらいで、お皿に盛りつけるときも崩れにくいです。

ギュッと詰まっていてチーズの様な濃厚さと滑らかな口当たりが魅力。腹もちもいいんです。

私の楽しみ方は、朝食にフルーツと合わせること。満足感が高くてお気に入りです。コストコで販売されている「アサイー」と一緒に楽しむのもトレンドです。

3：「アテナアイス」は練乳のような甘さとミルク感

暑い季節にぴったりのアイスは、牛乳をそのまま煮詰めて凝縮したような濃厚な味わい。口に入れると、練乳のような甘さとミルク感が広がります。

ねっとりしたタイプで、いい意味で舌の上にまとわりつく感じ。

おやつや食後のデザートにぴったりです。写真のようにアイスにナッツをのせたり、パウンドケーキと一緒に楽しんだりとアレンジも自在！

アイスって季節を問わず食べたくなりますよね？ 子どもから大人まで大好きな味だと思うので大容量でも食べきれるはず！

4：少し固め食感が懐かしい「プリン」

昔懐かしい、少し硬めの食感となめらかさが同居したプリン。カスタードとカラメルのバランスがよく、心地いい甘さがクセになる逸品です。

まるで昭和の喫茶店の味。来客時のおもてなしに、休日におうちカフェを楽しむのもいいですね。

5：素材の味がしっかり感じられる「牛乳寒天」

さっぱりとした甘さと、つるんとした食感が特徴の牛乳寒天。牛乳そのものの風味が強く、自然な味わい。

素材の味がしっかり感じられ、ヘルシーなおやつとして罪悪感が少ないのもポイント。どんどん食べられてしまうので「数が多いかな？」の心配はご無用です！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください