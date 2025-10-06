理想の家づくりをかなえる手段として人気の「施主支給」。お気に入りのペンダントライトやタオルホルダーを自分で選べば、インテリアはぐっとおしゃれになり、コストも抑えられます。ただし、計画不足で思わぬ落とし穴にハマることも……。今回は、実際にダイニングやトイレの照明を施主支給して成功したものの、玄関ポストでまさかの失敗をしてしまった、日刊住まいライターが自身の体験談を語ります。

施主支給とは？

家づくりの際によく耳にする「施主支給」という言葉。これは施主である私たちが、設備や照明器具などを自分で購入し、工務店やハウスメーカーに取りつけてもらうこと。コストを抑えつつ、デザインや使い勝手にこだわったアイテムを選べるのが大きな魅力です。

【実際の写真】大きすぎて設置できなかった玄関用ポスト

わが家は、夫婦と子ども3人（5歳・3歳・1歳）の5人家族。2024年6月に念願の注文住宅が完成しました。

家づくりの際、理想の空間づくりになるよう、ダイニングのペンダントライトやトイレの照明・ホルダーなどはオンラインショップで選び、施主支給しました。

選んでよかった「施主支給アイテム」

まずは、設置して成功だった支給品からご紹介します。

●ダイニングのペンダントライト

ガラスシェードの縁にあしらわれたゴールドのラインが高見えでお気に入りです。グレーのキッチンに合わせて、ほんのりグレーがかったシェードを選択。コード調節が可能なため、自分たちで長さを変えながら取りつけました。

●トイレのペンダントライトとトイレットペーパーホルダー

ペンダントライトは、宝石のようにキラキラとした光が壁に反射し、小さな空間ながら華やかさをプラスしてくれます。写真では少し青みが強く見えて心配でしたが、実際に設置してみると落ち着いたグレーで、トイレの雰囲気にぴったり。

トイレットペーパーホルダーは、真鍮製のシンプルなデザインで経年変化を楽しめるのが魅力です。サイズ感もコンパクトで、狭いトイレにもすっきり収まります。

●洗面台の一面鏡とタオルホルダー

洗面台をスタイリッシュに見せてくれる一面鏡。洗面台の壁いっぱいに鏡がほしかったので、既製品にはないサイズで発注できるサイトを探しました。

1ミリ単位でオーダー可能で、希望のサイズを注文。設置はハウスメーカーの方にお願いしました。

タオルホルダーはトイレットペーパーホルダーと同じメーカーです。似たデザインを選んだことで、水回り空間に統一感が出ました。

ホルダー類は、設計時につけたい場所と高さをハウスメーカーに明確に伝え、基礎に下地を入れてもらいました。

設置に失敗した「施主支給」アイテムも

とはいえ、成功したものばかりではありません。玄関用のポストは、まさかの理由で設置不可となってしまいました。

このポストも、オンラインショップで購入。サイズや重さを確認せず見た目だけで即決したのが失敗でした。

自宅に届くとその大きさにびっくり！ 玄関横の外壁に取りつける予定でしたが、ポストを設置してもらう外構業者から重さに耐えられないと指摘され、断念。

後日、業者との打ち合わせで外構の一部に設置することに……。

施主支給で失敗しないためのポイント

今回の体験を通して、施主支給で失敗しないためのポイントを考えてみました。

●ポイント1：設計段階で計画する

下地が必要な箇所は、設計段階で図面に反映してもらうのが、あとあとのトラブルを回避につながります。

●ポイント2：サイズ・スペックを必ず確認

とくに照明は「色」「取りつける位置」、ポストは「設置場所の幅」「重さ」をチェックしておくとよさそうです。

●ポイント3：業者との連携を密に

ハウスメーカーによっては、取りつけてもらえない可能性もあります。施主支給するものをハウスメーカーや外構業者と事前に共有しておくとよいでしょう。

「施主支給」は理想の家づくりをかなえる手段ですが、準備と確認がカギです。成功と失敗の両方を体験したからこそ、これから施主支給を考えている人には慎重な計画をおすすめします。