《ファンの皆さまをはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くおわび申し上げます。弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します》

10月4日、STARTO ENTERTAINMENTが公式サイトでAぇ! groupの草間リチャード敬太容疑者（29）が公然わいせつの疑いで逮捕されたことを報告し、活動休止を発表した。

草間は10月4日の午前5時40分ごろに東京・新宿区にあるビルのエントランス付近で、下半身を露出した疑いがもたれている。

草間が在籍するAぇ! groupは’19年2月に結成され、’24年5月にCDデビューを果たした関西出身の5人組グループ。10月12日から、初の全国ネット冠番組『Aぇ! groupのQ＆A！』（フジテレビ系）の放送がスタートする予定であった。

10月3日には番組スタートを記念した特番が放送され、放送後に無料動画配信サービス・Tverで配信されていたが、逮捕の影響を受けて現在は配信が停止している。

また10月12日に放送予定していた『Aぇ! groupのQ＆A！』の第1回が動画配信サービス・FODで先行公開されていたが、こちらも配信が停止されている。各メディアの取材に、フジテレビは『Aぇ! groupのQ＆A！』の今後について、「対応を検討中」とコメントした。

グループの仕事に大きな影響を与えてしまった草間だが、これだけでは済まないようだ。芸能関係者が明かす。

「Aぇ! groupは7名組ガールズグループ・HANAや5人組ボーカルダンスユニット・M!LKらと並び、紅白歌合戦の初出場枠の筆頭候補でした。しかし、このタイミングで草間さんが逮捕されたことで、出演の見込みはほとんどなくなりました」（芸能関係者）

ジャニーズ事務所創業者による性加害問題が明るみになった影響で、’23年、’24年の紅白歌合戦にはSTARTO ENTERTAINMENTに所属するアーティストは出場していなかった。

「’23年9月に問題が表面化し、NHKは旧ジャニーズ事務所所属タレントの新規起用をストップ。レギュラー番組も全て終了させ、’23年の紅白歌合戦には44年ぶりに同事務所からの出場がありませんでした。

’24年4月にマネジメント業務などを引き継いだSTARTO ENTERTAINMENTが業務を開始。’24年10月には性加害問題の被害者への補償や再発防止への取り組み、STARTO ENTERTAINMENTと旧事務所の経営の分離が着実に進んでいることを踏まえて、NHKから新規起用の再開が発表されました。

そしてNHKによる新規起用再開の第一号アーティストとなったのがAぇ！groupです。‘25年2月にNHKの歌番組『うたコン』に出演し、スペシャルライブを披露しました。

Aぇ! groupはSTARTO社に変わった後の’24年5月にデビューしていることもあって、NHKとしては起用しやすいそうです。Aぇ! groupメンバーの佐野昌哉（23）は’26年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』にメインキャストで出演することが発表されています」

グループに多大な迷惑をかけてしまった草間。挽回できる日はくるのだろうかーー。