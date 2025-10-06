´Ú¹ñ¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö·ùÃæ¡×¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤â²¸·Ã¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤òÊú¤¯ÌÀÆ¶¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÌÈ½üÅ±²ó¤ò¡×
2025Ç¯10·î3Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÈË²Ú³¹¡¦ÌÀÆ¶¡Ê¥ß¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¼þÊÕ¤Ç¡Ö·ùÃæ¡×¤Î½¸²ñ¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃæ¹ñ·ù°¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡Ö¾¦·÷¤ÏÉÔ°Â¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÏÀè·î29¤«¤é¡¢3¿Í°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤ÇË¬¤ì¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¡¢15Æü°ÊÆâ¤ÎÂÚºß¤ò¾ò·ï¤Ë¥Ó¥¶¤Ê¤·Æþ¹ñ¤òÇ§¤á¤ëÁ¼ÃÖ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢Ìó100Ëü¿Í¤ÎÍè´Ú¤òÍ½ÁÛ¡£º£·î1¡Á8Æü¤Î¹ñ·ÄÀá¡Ê·ú¹ñµÇ°Æü¡ËÏ¢µÙ¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆÃ¼û¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀÆ¶¤Î³¹¤ÏÃæ¹ñ¿Í¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¹¹ð¤ä°ÆÆâ¤ÎÀßÃÖ¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤¬²ÄÇ½¤ÊÅ¹°÷¤Îµ¯ÍÑ¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ê¥Ú¥¤¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤¡Ê¶äÎþ¡Ë¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¿Í¤¬¼ç¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Å¹¼ç¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤Î²¸·Ã¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ë¡¢·ùÃæ½¸²ñ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Àè·î9Æü¤ËÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬·ùÃæ½¸²ñ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤¬¡¢½¸²ñ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ëÏªÅ¹¾¦¤Ï¡Ö·ùÃæ½¸²ñ¤¬²¿ÅÙ¤«³«¤«¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ñ¸÷µÒ¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£¥«¥Õ¥§·Ð±Ä¼Ô¤â¡Ö¥á¥¤¥ó¤ÎÄÌ¤ê¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶ù¡¹¤Þ¤ÇË¬¤ì¤ë¤Û¤ÉÃæ¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÅ¹¤Ï¡¢½¸²ñ¤òÈò¤±¤Æ¿Í¤¬ÊÂ¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æþ¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦20ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷À¤Ï¡¢¡Ö·ùÃæ½¸²ñ¤Ë¤Ï¤Þ¤À½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤é¡¢ÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡× ¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼èºàÆü¤Ï¡¢ÌÀÆ¶¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î·ùÃæ½¸²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¥½¥¦¥ëÃæ±ûÍ¹ÊØ¶ÉÁ°¤Ç»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¥¢¥¦¥È¡×¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¥Î¡¼¥Ó¥¶Æþ¹ñ¤Ï°ÂÊÝ¤È¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò´í¸±¤Ë´Ù¤ì¤ëÈ¿µÕÅª»î¤ß¡×¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ó¥¶Æþ¹ñ¤òÇ§¤á¤¿ºÑ½£Åç¤Ï10Ç¯°Ê¾å¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇºÇ¤âÈÈºáÎ¨¤¬¹â¤¤¡£À¯ÉÜ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏÁ´¹ñ¤òºÑ½£Åç¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¹ñÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«¡£¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤í¤¦¡×¡Ö¡Ø·ù°¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÀ¸¤Þ¤ì¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À¡©¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤ò²¥¤ê¡¢¤´¤ß¤ò»¶¤é¤«¤·¡¢Æ»Ã¼¤ÇÇÓ¤»¤Ä¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À¡©¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÆþ¹ñ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢´Ú¹ñ¹ñÌ±¤âÉÔ°Â¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤··ùÃæ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤ÏÅ±²ó¤¹¤Ù¤¤À¡×¡ÖÌÀÆ¶¤ÎÏªÅ¹¾¦¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤äÄ«Á¯Â²¤Ç¤·¤ç¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê²Á³Ê¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤Æ¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¼çÈÈ¤¿¤Á¡£¾¦Çä¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë