ÅêµåÆ°ºî¤òË¸¤²¤ë¡È¹ü¤È¶ÚÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¡¡À®Ä¹´ü¤Ë¤ª´«¤á¡Ä¶»³Ô¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¥Õ¡¼¥×¥È¥ì
¶»³Ô¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¥Õ¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁË¡
¡¡À®Ä¹´ü¤Ç¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¹ü¤ÎÀ®Ä¹¤È¶ÚÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç½ÀÆðÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£ÆÃ¤ËÅê¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ÂÄê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤äÀ©µåÎÏ¸þ¾å¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¬ÂÙÊåÅê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç30¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¹âÅçÀ¿¤µ¤ó¤¬¡¢À®Ä¹´ü¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¡¢Åêµå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¡¼¥×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶»³Ô¤Î½ÀÆðÀÉÔÂ¤Ï¡¢Åêµå»þ¤ÎÂÎ¤Î²óÅ¾¤òË¸¤²¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¸ú²ÌÅª¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¡¼¥×¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¡¢ÂÎ¤òº¸±¦¤ËÂç¤¤¯¿¤Ð¤¹¡£¹âÅç¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¶»¤òÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë¤È²£¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¡¢¼«Á³¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Î©¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡10²ó¤òÌÜ°Â¤Ë3¥»¥Ã¥È¹Ô¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¹Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÂ¦¤Ï²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¤è¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¿¬¤äÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°Éô¤¬¹Å¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÊÒÉ¨¤Ä¤¤ÎÂÎÀª¤ÇÆ±¤¸Æ°ºî¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¸ú²ÌÅª¤À¡£ÌµÍý¤Ë¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹âÅç¤µ¤ó¤ÏÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¡£
¡¡Îý½¬¤ä»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¹âÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê»î¹ç¸å¤Ë¡ËÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÍî¤Á¹þ¤à²Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¡ÊÂÎ¤Î¡Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°¤«¤Ã¤¿²Õ½ê¤Î¡Ë¤»¤¤¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤±¤ë¡×¤È¡¢¡ÈÌð°õ¤ò¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤ë¡É¤³¤È¤¬´Î¿´¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ê¡¢Ä´À°¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë