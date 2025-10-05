60HR¥í¡¼¥ê¡¼¤ÎÍÉ¤ë¤¬¤Ì¿®¾ò¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤è¤¦¤È¤Ï¡×¡¡±äÄ¹ÀËÇÔ¡ÄCY¾Þº¸ÏÓ¤ÈÂÐÀï¤âµ¤Éé¤ï¤º
¥Á¡¼¥à½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹
¡ÚMLB¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ 3¡¼2 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤òÀï¤¤¡¢±äÄ¹11²ó¤ÎËö¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£5Àï3¾¡Àè¼è¤ÎÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¹¥È¯¿Ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎËÜµòÃÏ51¾¡30ÇÔ¡Ê¾¡Î¨.630¡Ë¤òµó¤²¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤òÀ©¤·¤¿¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤òÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2¥«¡¼¥É¤ò¸ò¤¨4¾¡2ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÃÏ¤ÎÍø¤ÈÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÇÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡4Ëü7290¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿ËÜµòÃÏ¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ò¹¶¼é¤ÇÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢Êá¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎ¾ÂÇ¤Á¤Ç60ËÜÎÝÂÇ¡¢125ÂÇÅÀ¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Á°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Âç¤¤¯¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ª¤ê¤Ë³Æ¿Í¤¬Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤È¡¢¡È¿´¹½¤¨¡É¤òÃ»´ü·èÀï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤Ë¶¯µ¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼Åê¼ê¤Ï½é²ó¡¢ÂÇ¼Ô4¿Í¤ËÂÐ¤·16µåÃæ11µå¤òºÇÂ®100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤Ç²¡¤·¡¢1°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â3Ã¥»°¿¶¡£ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤¿2²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½éÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î24ºÐ±¦ÏÓ¥È¥í¥¤¡¦¥á¥ë¥È¥óÅê¼ê¤Ë½é²ó¡¢2ÈÖ¥í¡¼¥ê¡¼¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¸åÂ³¤Ë²÷²»¤¬½Ð¤ºÀèÀ©¤òÆ¨¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â´ËµÞ¤ò¶î»È¤·¤¿Åêµå¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î3ÈÖ¥Õ¥ê¥ª¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹³°Ìî¼ê¤¬Ãæ·ø¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¹ë²÷¤Ê1È¯¤ò¸«Éñ¤¤¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹°Ê³°¤ÏÄÀÌÛ
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£5²ó2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç2ÈÖ¥±¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼³°Ìî¼ê¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØµÕÅ¾¤Î2¥é¥ó¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï6²ó¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¥í¡¼¥ê¡¼¤¬ÃæÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤Æ¹¥µ¡¤ò¹¤²¡¢3ÈÖ¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÅ¬»þ±¦Á°ÂÇ¤Ç2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾·³¤È¤âÆÀÅÀ¤¬Æþ¤é¤º¡¢±äÄ¹11²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¤½¤ÎÎ¢ÌµÆÀÅÀ¤Ç½é¿Ø¤ò¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¤Ä¤®¹þ¤ó¤À8Åê¼ê¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ï¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¤È¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î2¿Í¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨µÏ¿Åª¤Ê60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥í¡¼¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¿®¾ò¤Î¡ÖËÍ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Â³¤¯¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½éÀï¤Î3ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ë±Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀÆü5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¹äµåº¸ÏÓ¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¥í¡¼¥ê¡¼¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¥Åê¼ê¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÎ©¤Ä¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡Ã»´ü·èÀï¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¥í¡¼¥ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÌÚºê±ÑÉ× / Hideo Kizaki¡Ë