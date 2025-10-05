¡ÖÁª¼ê¤¬Ãå¤Æ¤Ê¤¤T¥·¥ã¥Ä¤¬Çä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¿·Æü¡¦Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤¬ÌÜÏÀ¤à¡È¥×¥í¥ì¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ÉÀïÎ¬¡Ä¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉðÆ£·É»Ê¤Î¸ÀÍÕ
¸½Ìò¥ì¥¹¥éー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤âÌ³¤á¤ëÃª¶¶¹°»ê¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Ï¤¤¤«¤Ë¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÃÄÂÎ¤Î·Ð±Ä¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿·Æü¤Î¸«¿ø¤¨¤ë¡Ö³¤³°ÀïÎ¬¡×¤È¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ°»õ¤Î¤Ê¤¤Ãª¶¶¤ÎÄÁ¤·¤¤¼Ì¿¿¤È¡¢À©ºî¤·¤¿¡ÖTA»õNASHI¡×T¥·¥ã¥Ä
½ñÀÒ¡ØÃª¶¶¹°»ê¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥¨ー¥¹¤¬ÉÁ¤¯¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ýÆþ¸»
·è»»½ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ý»Ù¤ËËÍ¤Ï²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëWWE¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËUFC¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤·¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤ÏÁí³Û214²¯¥É¥ë¡Ä¡ÄÆüËÜ±ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇä¾å¹â¤Ï2023Ç¯¤Ë¤Ï17²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Èæ47¡óÁý¡£
¤½¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¥²ー¥È¼ýÆþ¤ÏÁ´¼ýÆþ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤ò¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥²ー¥È¼ýÆþ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢WWE¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Î¥°¥Ã¥º¼ýÆþ¤ä±ÇÁü¼ýÆþ¤¬ËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤Î¤À¡£
°ìÊý¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î2023Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¤ÏÌó53²¯±ß¤Ç¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤ò¥²ー¥È¼ýÆþ¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥²ー¥È¼ýÆþ¼«ÂÎ¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î65¡ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¤Ç¤âËÍ¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃíÎÏ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈæÎ¨¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
Ç¯´Ö¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë¶½¹Ô¤Î¿ô¤Ï¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÁý¤ä¤·¤¹¤®¤Æ²áÌ©ÆüÄø¤È¤Ê¤ë¤È²ø²æ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼ýÆþÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÃì¤ò¡¢¥²ー¥È¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê£¿ôÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤¬±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖNJPW WORLD¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNJPW WORLD¡×¤Ï2023Ç¯11·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤òºîÀ®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³¤³°¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤À¡£
¤â¤È¤â¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î±ÇÁüÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³10Ç¯¤¯¤é¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐAXS TV Fights¤Ê¤É¤Ë±ÇÁü¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢NJPW WORLD¼«ÂÎ¤â¡¢³¤³°¤ÎÊý¤¬²ÃÆþ¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÌó3～4³ä¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ¤ÏÂç²ñ¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç°ì»þÅª¤Ë²ñ°÷¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï°ÊÁ°°Ê¾å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¶½¹Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¹ñ¤ò¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤ÏÌÀ³Î¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤ÏÆüËÜ¹ñ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤·¤«¶½¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÏÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¡¢Îã¤¨¤Ð³¤³°¤ÎÂçÊªÁª¼ê¡Ä¡Ä¥¯¥ê¥¹¡¦¥¸¥§¥ê¥³¤Ê¤É¤¬»²Àï¤¹¤ë¤È³¤³°¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï¥°¥Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤³¤³°¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¤½£¤ä¥¢¥¸¥¢·÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤ëÊý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ñ¸ì¼Â¶·¤Ç¤¢¤ê³¤³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®Ç½ÎÏ¤À¡£¤¿¤È¤¨¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤·¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é³¤³°¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¶¯²½¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤è¤ê°ìÁØÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î³È½¼
¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÎÏÅÀ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤À¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¥×¥í¥ì¥¹T¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤¬Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢³¹Ãæ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹T¥·¥ã¥Ä¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þÂå¤â°ìÅÙ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë°ìÂç¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØnWo¡Ù¤À¡£
1996Ç¯¤ËWCW¤Ç¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Ûー¥¬¥ó¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿nWo¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ³ÌîÀµÍÎ¤µ¤ó¤¬¡ÖÆüËÜ»ÙÉô¡×Åª¤Ê·³ÃÄ¤È¤·¤ÆnWo¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÇúÈ¯Åª¥Öー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1997Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÌó43²¯±ß¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡ØnWoT¥·¥ã¥Ä¡Ù¤À¤±¤Ç6²¯±ß¤ÎÇä¾å¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤â¤Ã¤È¤ânWo¤Î¸¢Íø¤ÏWCW¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ý±×¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ë¡£
ËÍ¤ÏnWo¥Öー¥à¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³¹Ãæ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹T¥·¥ã¥Ä¤òÉáÄÌ¤Ë¸«¤«¤±¤ë»þÂå¤òºÆ¤ÓÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Î¤À¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î½¬À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËËÍ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥×¥í¥ì¥¹T¥·¥ã¥Ä¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¸½ºß¡¢ËÍ¤¬³¹¤Ç°ìÈÖ¸«¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÆâÆ£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëL¡¦I¡¦J¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤À¡£
¼«Ê¬¤Î¤â¤Î°Ê³°¤Î¥×¥í¥ì¥¹T¥·¥ã¥Ä¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡×¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Ö¤¢¤¢¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò°ìÁØ³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¡£
ºÇ¶á¤ÏÆ®º²SHOP¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¡¢Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËYouTube¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ä¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ê¤É¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤È¤â¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ®º²SHOP¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹²ñ¾ì¤Ç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ËÍ¤Ï´ôÉì½Ð¿È¤Ç¡¢Âç²ñ¤¬ÃÏ¸µ¤ËÍè¤¿¤é²ñ¾ì¤Ç¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤ÏÇ¯¤Ë1¡¢2²ó¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Åìµþ¤ÎÆ®º²SHOP¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥×¥í¥ì¥¹´Ø·¸¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤Ç¤ÏÃå¤Å¤é¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤ÉºÇ¶á¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÃå¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
ÀÎ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹²ñ¾ì¤ËÃå¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î»äÉþ¤Ë¤ÏÍî¤È¤·¹þ¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿nWo¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃå¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ë¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òµ¤·Ú¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¥é¥¤¥ª¥ó¥Þー¥¯°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦³è¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÖÁª¼ê¤¬Ãå¤Æ¤Ê¤¤T¥·¥ã¥Ä¤¬Çä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×
Áª¼ê¤´¤È¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¼«¿È¤¬Í×Ë¾¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¥±ー¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ªÇ¤¤»¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥éー¤òÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢ÊªÈÎ¤ÎÊý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÉðÆ£¤µ¤ó¤Ë¡ÖÁª¼ê¤¬Ãå¤Æ¤Ê¤¤T¥·¥ã¥Ä¤¬Çä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë½Ð¤ë»þ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÁª¼ê¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬Ãå¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¼«ÂÎ¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇä¾å¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¼¤Ò¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¼«Ê¬¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò½Ð¤»¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä¥Áー¥à¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Ä¿Í¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤òÂ´¶È¤·¤¿¾Ú¤Î°ì¤Ä¤À¡£Â¾¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤â1·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¸Ä¿Í¥°¥Ã¥º¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ì¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ËÈæÎã¤·¤ÆÇä¾å¤¬¿¤Ó¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¥ê¥ó¥°³°¤Î¿Íµ¤¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Ç¤âÆâÆ£¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥°¥Ã¥º¤¬Çä¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥ª¥«¥À¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Î¿Íµ¤¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ËÍ¼«¿È¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ®º²»°½Æ»Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿º¢¡¢ÉðÆ£¤µ¤ó¤ÈÄ³Ìî¤µ¤ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÏÇã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÏÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÇË²õ²¦¡×¤È¥Ðー¥ó¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤µ¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê´¿À¼¤È¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ°¤¤ò¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÇä¾å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤â¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¸¦µæ¤â´Þ¤á¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤À¡£
ºÇ¶á¤À¤È¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¦¥§¥¢¤ÎÅ¸³«¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢·¤²¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¢¥¦¥¿ー¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÆü¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤éÉþ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¡£
Ê¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê
¤Ï¤¸¤á¤Ë Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê·ó¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë
Âè1¾Ï ¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Þ¤Ç
Âè2¾Ï ¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤«¤é¸«¤¨¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸½ºßÃÏ
Âè3¾Ï ¸½Ìò¥ì¥¹¥éー¼ÒÄ¹¤ÎÆü¾ï
Âè4¾Ï ¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î
Âè5¾Ï ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤È¥ªー¥Êー¤¬¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¤Íè ÌÚÃ«¹âÌÀ¡ßÃª¶¶¹°»ê