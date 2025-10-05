ÆÍÁ³¤ÎÂáÊá¤Ë¥Æ¥ì¥Ó³¦¤¬º®Íð¡ÄÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡¡TVerÇÛ¿®¤¬Â³¡¹Ää»ß¤Ç¡È±ä¾Æ¡É³ÈÂç¡¢´§ÈÖÁÈ¤âÊüÁ÷¤Î´íµ¡¤Ë
¡¡A¤§! group¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬10·î4Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤¬Âçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ÖTVer¡×¤Ç¤Ï½Ð±éÈÖÁÈ5ËÜ¤ÎÇÛ¿®¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤Ï³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï4Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ç¼«¿È¤Î²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¡¢ËÜ¿Í¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»öÂÖ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³ÈÂç¤·¡¢TVer¤Ç¤Ï·×5ÈÖÁÈ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÇÛ¿®Ää»ß¤Ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤Ï9·î15ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Î¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¡¢9·î30ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Î¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¡¢10·î3ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Î¡Øºä¾å¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡Ù¡ØA¤§¡ªgroup¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡Ù¤Î4ÈÖÁÈ¡£¤µ¤é¤Ë´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ç9·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ë¤ï¡ßA¤§¡ª¤ÎÄ¶¹çÂÎ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤âÇÛ¿®Ää»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤âµÞî±ÆâÍÆ¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃ¤ËÄË¼ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È´§ÈÖÁÈ¡ØA¤§¡ªgroup¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÈÖ¤Ï¡¢12Æü¤«¤é¿¼ÌëÏÈ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤¿µÇ°ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ØÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡Ù¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12Æü¤Î½é²óÊüÁ÷¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢4ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤È´é¼Ì¿¿¤¬·«¤êÊÖ¤·²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¤µ¤ó¤¬Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤óÊ±¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤Èµ²±ÎÏÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆâÍÆ¡£¡Ø¥¢¥Þ¥È¥ê¥Á¥ã¡¼¥Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÂÐ·è¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¢¥á¤ò¼è¤ëÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃæÈø¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¡ØÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ÈÏ¢¸Æ¤·¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÊüÁ÷²ó¤âTVer¤Ë¤ÏÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2019Ç¯·ëÀ®¡¢2024Ç¯5·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿A¤§!group¡£Á´¹ñ¶è¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î»ö·ï¤ò¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤¦Ã²¤¯¡£
¡ÖA¤§! group¤ÏÄ¹¤¤²¼ÀÑ¤ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È´§ÈÖÁÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¡£¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£