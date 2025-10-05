ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢9²ó¤Î´ñºö¤Ï»Ø´ø´±¤Î»Ø¼¨¡Ö»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¡×¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅÐÈÄÄ¾Á°¡ÄÂÇÀÊ¤ËÇ¼ÆÀ
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬½àÈ÷Ãæ¡Ä9²ó2»à¤Ç¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡£9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï1»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2»à¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤¿¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï½éµå¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸åÂÇÀÊ¤ò³°¤·»þ´Ö¤ò¼è¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥¦¥£¥ë¤Î¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¡ÊÂÇÀÊ¡Ë¤¯¤é¤¤¤ÇÏ¯´õ¤¬ºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£´ÆÆÄ¤«¤é»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þº´¡¹ÌÚ¤ÏºÇ½ª²ó¤ËÅÐÈÄ¡£1»à¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±ÆüÊÆ½é¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë