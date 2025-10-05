◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日 フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第1戦にポストシーズン（PS）史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。敵地ファンから大ブーイングを受ける中、第1〜4打席は全て三振に打ち取られた。1試合4三振は今季3度目、自己ワーストタイとなった。

シチズンズバンク・パークで初登板となる大谷に敵地ファンから早くも洗礼を浴びた。グラウンドに登場するなり大ブーイング。試合前セレモニーで広げる巨大星条旗の場所取りのため、大谷がキャッチボール場所を中堅後方に移動させられると、外野スタンドのファンから絶え間なく「オーバーレイテッド（過大評価されている）」などと野次が飛んでいた。スタメン発表で大谷の名前がコールされるとひときわブーイングの声が大きくなったが、大谷は手を上げて応える余裕を見せた。

そんな中で迎えた初回の第1打席。初回からヒートアップする敵地ファンの異様な雰囲気の中、大谷が打席に入ると、大ブーイングの洗礼を浴びた。大谷は過去6打数1安打5三振と抑え込まれている左腕サンチェスから3球三振に打ち取られると、敵地ファンは大熱狂した。ベッツは三ゴロ、T・ヘルナンデスも空振り三振に倒れ、初回は無得点に終わった。

投手では2回に2点適時打と犠飛を許して3失点。0―3で迎えた3回無死一塁の第2打席はフルカウントまで持ち込んだが、自信を持って見送った外角低めのシンカーはストライク判定。ここでも敵地ファンが大熱狂する中、不服そうな表情を見せてベンチに戻った。ドジャース打線は先頭打者として死球で出塁した9番ロートベットを進められず、3回まで無得点に終わった。

3点を追う5回2死一塁で迎えた第3打席も初球ボールの後、2球連続で空振りすると、4球目の真ん中シンカーに手が出ずに見逃し三振に倒れた。ここまでの3打席で投じられた14球のうちストライクは10球。そのうち大谷は7球でスイングをかけたが、当たったのは2打席目のファウル1球のみと珍しく手も足も出ない状態となっている。

2―3の7回は無死一、二塁の好機。大谷が第4打席を迎えるとフィリーズベンチは救援左腕ストラームを投入した。大谷は1ボールから2球連続ファウルでカウント1―2と追い込まれると、最後は読みが外れたのか真ん中付近の速球に手が出ず、見逃し三振に倒れた。しかし、2死後にT・ヘルナンデスが3ランを放ち、逆転に成功した。