¥¹¥ß¥¹¤¬¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¡Ö¤Û¤Ü100¡ó¤Ë¶á¤¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤Û¤Ü100¡ó¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ï9·î¤Ë±¦¼êµµÎö¹üÀÞ¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¤¤Æ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÀèÈ¯¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤DH¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤Ï¿´ÇÛ¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÂÇÎ¨.296¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢61ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤¬Éüµ¢´Ö¶á¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥¹¥ß¥¹Éüµ¢¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥ß¥¹Éüµ¢¤¬¤Ç¤«¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë