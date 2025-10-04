ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡©¡×¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤¬Ä´ºº¼Â»Ü¡Ä¶Ã°Û¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¼º¤¦¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¤È¤Ê¤ë1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â55ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.014¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢º£µ¨¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉüµ¢¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤¬¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÌä¤¦¤È¡¢¡ÖYES¡×¤¬¡È°µÅÝÅª¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ÃÇ¥È¥Ä¤Î146ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢MLB¸ø¼°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.622¡¢OPS¡¢89Ä¹ÂÇ¡¢380ÎÝÂÇ¡¢20·É±ó¡¢ISO.340¤Î¡È7´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6·î¤«¤é¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÌöÆ°¡£·×14»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÌ¥¤»¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¡¢¹äÏÓ¥°¥ê¡¼¥ó¤Î100.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.6¥¥í¡Ë¤òÂª¤¨¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ117.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.4¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ21ÅÙ¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë6²ó2»à°ìÎÝ¡¢±¦ÏÓ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤«¤éÂÇµåÂ®ÅÙ113.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182.7¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥454¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó138.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¶¯Îõ¤Ê2¥é¥ó¡£¼«¿È½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç2È¯¤ËLA¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î³èÌö¸å¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¼«¼ÒX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ô¡¼¥¯¤Î²ÁÃÍ¤Ç¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢·×4483É¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡È»¿À®¡É¤Ï¼Â¤Ë¡Ö88.5¡ó¡×¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡ÈÂçÃ«¿ä¤·¡É¤ÎÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖGOAT¡×¡Ö»þÂå¤ò´ÊÃ±¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Â¤ê¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏºÇ¹â¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÎÁª¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³Î¿®¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤·¤«Ë¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤Þ¤¿¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤¿ÆüËÜ¿Í¤«¤é¤â¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊÉ¾²Á¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¸ÀÍÕ¼º¤¦¤ï¡×¤È¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë