約20kgのダイエットに成功した元HKT48ゆうこす（31）が出産直後、体重が80kgまで増えたと告白。当時の姿を公開した。

【映像】80kgから20kg減量したゆうこすのビフォーアフター

10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは磯山さやか。

今回は年商20億円経営者として大活躍の元HKT48・ゆうこすこと菅本裕子（31）に密着。ゆうこすは現在、業界トップのライバー事務所社長として、そして新米ママとして忙しい毎日を送っている。

5カ月前に長男を出産したゆうこすだが、なんと産後、体重が80kgまで増加。「増えすぎて大変だった」と当時の写真を公開しながら振り返った。

アプリを使って健康的な食事を心がけ、産後2か月目からは週2回ジム通いをプラス。今はマイナス20kgまで体重を落とした。MEGUMIは食事例を見ながら「美味しそう！」と感心。「食べながら痩せたんだね〜」と健康的なダイエットに感心した。