『ブラウン・グレー』どっちも欲しい！【GU】40・50代の高見え！「優秀ジャケット」

きちんと感とおしゃれ感の両立が難しいと感じている人は、気軽に使えて高見えするジャケットを秋コーデに取り入れてみては？ 今回紹介する【GU（ジーユー）】のジャケットは、落ち着いた色味のチェック柄が特徴で、コーデにプラスするだけで一気におしゃれ度を格上げできそう。オンオフ問わずに活躍し、大人世代にもおすすめです。

ブラウンで演出する柔らか知的コーデ

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

柔らかさと上品さを兼ね備えた、ブラウンチェックのジャケット。落ち着いたトーンで季節感があり、大人女性も着こなしやすそうです。程よくゆとりのあるシルエットなので、抜け感を出せるのもポイント。羽織るだけできちんと感をコーデにプラスできるので、持っておくと重宝するはず。

グレーで作るモードな高見えスタイル

シックなダークグレーのチェックジャケットは、着こなしをモードに仕上げてくれそう。ブラックのトップスとロングスカートを合わせることで、奥行きのある大人のモノトーンコーデに。さらに小ぶりのブラックバッグをプラスすれば、都会的で洗練された雰囲気にグッと近付きます。袖まくりすれば程よくラフな印象になり、休日コーデに着回せるのも優秀ポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M