《先程籍を入れにいってきました！ 私、令和7.9/22再婚いたしました！》

女優・坂口良子の娘で“お騒がせタレント”として知られる坂口杏里が、9月23日までに自身のTikTokを更新。再婚を報告した。

「坂口さんといえば、2022年6月8日に格闘家の福島進一さんとの結婚を発表。《とにかく愛してくれる大切な方です！》《一生一緒にいます。一生幸せな結婚生活を送ります》と宣言していましたが、金銭トラブルを経て、泥沼の離婚騒動となりました。結婚生活は1年ちょっとしか続かず、2023年9月に離婚していました」（芸能記者）

それから約2年後の再婚となった坂口は、冒頭のコメントに続けて、

《お相手の男性は25歳上の一般男性です》

と報告。

《専業主婦ですがこれからもTikTokライブはやらせていただきます。末永く、私たち夫婦の応援よろしくお願いします》

とつづると、最後に

《ご祝儀の方はPayPayで気持ちを、よろしくお願いします》

と、ご祝儀を求めるしたたかさを見せた。現在34歳の坂口の25歳上ということは、お相手男性は59歳。1つ年上だった前夫と打って変わり、今度はふた周り以上年上の男性と結ばれた坂口に、X上では、

《この子は年上のしっかりした人が横にいた方がいいと思いました。搾取する側の年上男性でないことを祈ります》

といった声がある一方で、

《25歳上という明らかに何か別の目的がありそう paypayを祝儀としてねだる 黒画面に白字のみ これはやっちゃってるなー》

《どうせ年内に離婚する》

など、厳しい意見も多く寄せられている。芸能ジャーナリストが語る。

「女優・坂口良子さんの娘として、バラエティ番組などで活躍していた坂口さんですが、2016年、所属事務所を退社してからの6年間は、改名してセクシー女優デビューしたり、夜の店で働いたり、男性関係が報じられたり……と波乱続きでした。

2020年2月末には、元ジャニーズ（現在はSMILE-UP.）で、当時アイドルグループ『B2takes!!』メンバーだった千葉良祐とのデート姿を目撃されたり、同年6月には、当時、勤務していた歌舞伎町のキャバクラでよく遊んでいたという半グレ集団の仲間と、関東某所の海で遊んでいるところを撮られたりと、話題には事欠きませんでした。

かつて交際していた元カレで『バイきんぐ』の小峠英二さんは、6月20日に一般人女性との結婚を発表。まさか、それに触発されたわけではないでしょうが、再婚相手は小峠さんよりも10歳上ということになりますね」

アンチの声をはねのけ、坂口には今度こそ幸せになってほしいものだ。