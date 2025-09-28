この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が指南「アミノ酸の質を見抜け！」身体や美容への影響を熱弁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「アミノ酸は何がいいの？」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、アミノ酸の効果や選び方について詳しく語った。動画の冒頭で、「アミノ酸って実は私たちの体の原材料になってくれるんですね」と説明し、アミノ酸が健康や美容に欠かせない存在である理由を明かした。



片岡氏は「私たちの体っていうのは、日々細胞が新しい材料に生まれ変わって、いらないものは外に排出されるんですが、その時に必要なのがタンパク質なんです」と強調。しかし、タンパク質はそのまま体に吸収されず、「細かく分解されてアミノ酸という成分にまで消化できる状態に分解していくのが必要」と解説した。



さらに、「細胞の修復のための材料が足りている方って、実はとっても少ないんです」と警鐘を鳴らす一方、「消化吸収できる一番最小限の単位で入れてあげることによって、細胞の修復の材料になる」と、アミノ酸を積極的に摂取するメリットを述べた。その結果、「元気になったり、お肌がツヤツヤになったり、眠りの質が良くなったり、朝すっきり起きれるようになる」と話し、生活全体の質向上につながるとした。



しかし片岡氏は、アミノ酸の摂取に際して「質がとっても大事です」と念押し。「アミノ酸という商品なのか、ちゃんとアミノ酸で吸収できる状態になっているのか、この質っていうのを大事にとってみてくださいね」と呼びかけ、購入時や摂取の際は質に注意するよう強くアドバイスした。



動画の締めくくりでは、「この質っていうのを大事にとってみてくださいね」と繰り返し、視聴者に正しいアミノ酸選びと健康への意識を促していた。