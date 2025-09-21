長嶋一茂、“炎上”を巻き起こした収録退席騒動の真実語る「2日前に…」 後日談でサバンナ高橋には再度激怒
タレントの長嶋一茂（59）が21日放送の日本テレビ系『一茂×かまいたち ゲンバ』（毎週日曜 前10：25）に出演。テレビ朝日系『ザワつく！金曜日』で起こった“退席”騒動を振り返った。
【写真】ぽっかり空席…長嶋一茂が退席したスタジオの様子
この日番組では「ゲンバ反省会」として、過去にネットニュースとなった発言をランキング形式で紹介しながら、番組で共演するお笑いコンビ・かまいたちとトークを展開するした。かまいたち山内が自身の過去のネットニュースを振り返る最中に、突如「俺、帰るからな」と一茂の騒動をいじり出した。
これには一茂も苦笑いだったが、濱家から騒動の真実を問われると、一茂は「2時間特番だったんだけど、どっかで帰ろうかなって2日前に決めていた」と告白。すると番組収録の後半でその瞬間が訪れ、退席したという。その際、退席の発端となったサバンナ高橋茂雄が目に涙を浮かべていたという。
次週の収録で謝罪したところ「あれは演技だった」と伝えられた一茂は「てめえ、ふざけんなこの野郎！」と再度激怒したと後日談を明かした。続けて一連の騒動を振り返り「そんなことが炎上って、僕はうれしい限り」と涼しげな表情を見せた。
