北京在住者を見分けるポイントは「鼻毛」！？…服装や化粧ではなく、中国人と日本人を区別する意外な方法

中国人の就職面接はユニーク

中国において「口」が重要であるということは、現代においてもいささかも変わっていない。私はかつて北京大学に留学したが、口下手な日本人留学生からすれば、中国人学生たちの弁舌の巧みさには、いつも感心していた。

その後、前述のように北京で日系中国企業の現地代表を務めたが、折しもバブル経済の追い風を受けて、会社の業績は絶好調。そのため次々に新入社員を採用し、計150人くらいの中国の若者を面接した。

私はそれ以前にも、日本の本社で5年ほど、志望学生の面接官を務めたが、多くの学生がまるで金太郎飴のような回答をしていた。たとえば入社後の抱負を聞くと、「先輩社員たちの指導を受けて、早く一人前になれるようがんばります」などと模範回答をする。

ところが中国人の若者の場合、一人として同じ回答はなかった。たとえばこんな調子だ。

「私が御社に入社したら、頭にはアイデア満載なので、いま在籍中の社員たちの100倍稼いでみせます。ここのオフィスは賃貸でしょう。私が5年以内に、このビル全体を買えるようにしてあげますよ」

「私の父親は天津市の幹部で、政府にも人民解放軍にも強いコネがあります。私を入社させることは、1000万天津市民を味方につけることを意味するんです」

この二人は男性だが、女性もまたユニークだ。

「私は大学で『占い師』と言われていて、百発百中です。あなた（近藤）の手相を見せてください。ほう、前世はタクラマカン砂漠のサソリだ。しかし私を入社させたら、後世は偉大な皇帝様になれます」

「このデブな女の写真を見てください。一年前の私で、100kg以上ありました。ところが必死にダイエットして、いまは60kgを切った。御社に私くらい我慢強い人間はいないでしょう」

中国人の口はオーケストラ

とにかく、かつて毛沢東主席は「百花斉放・百家争鳴」を唱えたが、まさに百人百様の自己アピールを展開するのだ。

実際、中国人は一般に、日本人より声が大きい。これは前述したように、広々とした大陸で暮らしていることと、「声の大きい者が勝つ」という風土、大きい声を出すようにという学校教育、そして周囲の他人を気にしないという気質などによるものだ。

加えて中国語は、語彙が豊富である。これも国土が広く、歴史が長く、人口と民族が多いことなどが関係している。

さらに発音も複雑だ。日本語は五十音だが、中国語のピンイン（発音記号）は音節が405種類もある。これに四声（4種類の発音のイントネーション）が加わるから、405×4で、計1620音。やや誇張して言えば、中国人は口の中にオーケストラを抱え込んでいるようなものだ。

ちなみに私は、初対面の人を見て、その人が日本人か中国人かを区別できるという特技を持っている。服装や化粧を見るのではない。中国人はふだん、複雑な発音の中国語を発出しているため、下唇の下側の顎の筋肉が、横に張っているのである。日本人はそこが、ふにゃふにゃしている。

北京駐在員時代には、これに加えて、初対面の日本人が、北京在住者か日本からの出張者かを見分ける特技も持っていた。こちらは、鼻を見るのである。北京の深刻な大気汚染のせいで、在住者は皆、鼻毛が伸びていた。いくら朝切っても、昼には伸びてきた。

さて、中国人が伝統的に持ってきた「三つの口」の二つ目は、「合口（あいくち）」である。これは刀剣のことだ。

中原では、山賊からペテン師まで、いつ何者が襲ってくるか知れない。それこそ四六時中、危険と隣り合わせのため、刀剣を佩帯することは、中国大陸で生き延びていくための必須条件だった。

「我」の漢字がのこぎりをかたどっていることは、前述のとおりだ。古代の通貨も、刀剣の形をしていた。

現在でも、新疆ウイグル自治区のウイグル人男性には、そうした習慣が残っていた。事実、私が2015年夏に訪れた時は、男性はつねに短刀を佩帯していた。

一つは家族も含めた護身用。もう一つは、小包から果物まで、生活の中で「切る」という行為が多いのである。

ところがその後、中国政府によって佩刀は禁止された。さらに調理用の包丁なども、一本一本QRコードが付き、かつ鎖を付けて用いることが義務づけられた。

「口」ばかりか、「合口」も封じられたのである。

