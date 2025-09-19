Âç±ê¾å¤Î¥Ò¥«¥ë¡¢¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤ËÊ£»¨¶»Ãæ...¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤´¤á¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¡×¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¯¤é¤¤¤ÇÎ¥¤ì¤ó¤Ê¤è¡×
YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î18Æü¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö±ê¾å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤µ¤ó¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¡×
¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï14Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ç¼Â¶È²È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ý¤Á¤«¤±¤¿¤³¤È¡£¥Î¥¢¤µ¤ó¤Ï¡Öºî¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Î¥¢¤¬¤½¤Î¥Ï¡¼¥ì¥à¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢É×ÉØ¤ÎÉâµ¤¤¬¸øÇ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ãÏÂ´¶¤ä¡¢Æ°²èÆâ¤Î¥Î¥¢¤µ¤ó¤Î¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Æ°²è¤Ï±ê¾å¡£¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï19Æü»þÅÀ¤ÇÌó22Ëü¿Í¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï18Æü¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ò¥«¥ë¤Îµï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Á°È¾¤Ï¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î·»¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Þ¤¨¤Ã¤µ¤ó¤¬¥Î¥¢¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¥Î¥¢¤µ¤ó¤ÎËÜ²»¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Î¥¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤ó¤¯¤é¤¤¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¡×¤È¹ðÇò¡£Éâµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¤¥ä¤Ï¥¤¥ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤êÊÖ¤¹¤·¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿Í´ÖÀ¤¬¹¥¤¤ä¤·¡¢¤¢¤ó¤Ê¥Ð¥«¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÀµÄ¾¤Ê¥Ò¥«¥ë·¯¤¬¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤·²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö±ê¾å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢º£²óµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î±ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤¤¹¤®¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¿Íµ¤¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤³¤Ã¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤Þ¤¨¤Ã¤µ¤ó¤¬º£²ó¤Î±ê¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Ç»¤¤¥Õ¥¡¥ó¤äÄ¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¤´¤á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡Ø8Ç¯¤â±þ±ç¤·¤¿¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¯¤é¤¤¤ÇÎ¥¤ì¤ó¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¤¤Æ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤«¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤·²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤ó¤«¤é¡£¤À¤«¤é·ëÏÀ¡¢·ë²Ì½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£