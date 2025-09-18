「いつか、自分たちだけで列車を丸ごと貸し切って旅をしてみたい・・」鉄道好き、旅行好きなら一度は抱くそんな夢が、今、現実になります。

JR東日本が、絶景路線として名高い只見線・磐越西線を走る人気のトロッコ列車「びゅうコースター風っこ」を、たった1組限定で貸し切れるという、貴重な特別プランを発売しました。仲間との大旅行、特別な記念日、あるいは究極の鉄道ファンミーティングまで、使い方はあなた次第。そんな夢のような一日を実現する「あなただけの風っこ貸切満喫号」は現在予約受付中です。1人で使うもよし、仲間を集めて136名で楽しむもよし、予約枠は残りわずかです。

たった1組限定！日本屈指の絶景路線” 只見線・磐越西線での特別な旅

「あなただけの風っこ貸切満喫号」は、JR東日本が販売する1組限定の特別な旅行商品です。

2両編成のトロッコ列車「びゅうコースター風っこ」を完全に貸し切り、自分たちだけの空間で只見線・磐越西線の旅を満喫できます。乗車可能人数は、1名から乗車定員の136名まで、価格は275,000円（税込）です。

ただ乗るだけじゃない！貸切だからできる“わがまま”

貸切だからこそ、普段とは違う楽しみ方が体験できます。

このツアーでは、車内の放送機器も使用可能で、「オリジナルのアナウンスを流す」ことや「など、貸切ならではのユニークな演出が楽しめます。まさに「自分だけの感動体験」を創り上げる絶好の機会と言えるでしょう。

喜多方と会津坂下での散策時間も！ 自由な行程で満喫

このプランの魅力は、ただ列車に乗るだけではありません。運行スケジュールには、途中駅での自由時間がたっぷりと盛り込まれています。行程は会津若松駅を出発⇒喜多方駅⇒会津坂下駅を巡って会津若松駅へ戻るルートです。

喜多方駅では約1時間55分、会津坂下駅では約1時間停車し、駅の外に出て周辺の散策を楽しめます。喜多方では名物のラーメンを味わったり、蔵のまちを歩いたり、会津坂下では有名な酒蔵やパワースポットを訪ねるなど、会津地方の魅力に触れることができます。

自然の風を感じる、走るリビングトロッコ列車「風っこ」



風っこ車内イメージ貸切となる車両「風っこ」は、2000年にキハ48形気動車を改造して誕生した人気の列車です。車両側面の大きな窓は取り外し可能で、季節に応じて開放的なトロッコ列車としても、冬にはストーブを設置したストーブ列車としても運行されます。座席はぬくもりのある木製のテーブル付きボックスシートで、車窓の景色を眺めながら飲食を楽しむのにも最適です。希少な国鉄型車両の雰囲気を味わいながら、心に残る大切な時間を過ごすことができます。

「あなただけの風っこ貸切満喫号」概要

開催日：2025年10月6日(月)

開催時間：10時30分〜16時30分

集合場所：会津若松駅

募集人員：1組(1名〜136名乗車可能)

運行区間：会津若松駅〜喜多方駅〜会津坂下駅〜会津若松駅

＜スケジュール＞

10:30 会津若松駅改札前に集合・受付

10:52 会津若松駅発車

11:18 喜多方駅到着（喜多方の散策など)、13:11 喜多方駅発車、

13:36 会津若松駅到着、13:50 発車

13:50 会津若松駅発車

14:41 会津坂下駅到着 （周辺散策や車両撮影など）、15:40 会津坂下駅発車

16:19 会津若松駅到着、解散

この商品は、JR東日本が運営するECサイト「JRE MALLチケット」で2025年9月16日(火)〜9月30日(火)の期間に販売。

商品名：「あなただけの風っこ貸切満喫号」

販売数・販売価格：限定1組(1名〜136名乗車可能) 275,000円(税込)

販売期間：2025年9月16日(火)〜9月30日(火)1組限定販売のため、申し込みは先着順となります。（販売終了の場合がありますので、ご了承ください）

二度とないかもしれない、究極の鉄道旅行へ

136人まで乗れる2両編成の列車を、たとえ1人からでも独り占めできる。そんな贅沢な体験は、長い人生の中でもそうそうできるものではありません。申し込みは9月30日(火)まで、しかも先着1組限定です。募集が終了すれば、この夢のような企画は二度と現れないかもしれません。

仲間との忘れられない思い出を作るため、あるいは自分への最高のご褒美として、このまたとないチャンスを掴んでみてはいかがでしょうか。

（画像：JRE MALL Media、JR東日本）

