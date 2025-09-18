¾®³ØÀ¸Äã³ØÇ¯¤Ç³Ð¤¨¤¿¤¤¥´¥íÊáµå¤Î¡ÈÀµ¤·¤¤·Á¡É¡¡¶¯¹ë³ØÆ¸3¥Á¡¼¥à¤Ë³Ø¤Ö¼éÈ÷»ØÆ³¤ÎÈë·í
¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤È¤Ï¡©
¡¡Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥´¥íÊáµå¤ÏºÇ½é¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÈÊÉ¡É¤Î1¤Ä¡£ÂÇµå¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤ä¡¢Àµ¤·¤¤ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤«¤éÆÈ¼«¤ÎÈ¿ÉüÎý½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êáµå¤Î´ðËÜ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£3¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¼ÂÁ©Îã¤«¤é¡¢³Î¼Â¤ÊÊáµåµ»½Ñ¤ò°é¤à»ØÆ³Ë¡¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ÏÄã³ØÇ¯¤«¤éÊáµå¤Î´ðËÜÆ°ºî¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Ã±½ã¤ÊÈ¿ÉüÎý½¬¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎÍý²ò¤ò½õ¤±¤ë¹©É×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Îý½¬¤Î¸úÎ¨²½¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023¡¢2024Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸Âç²ñ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÏ¢ÇÆ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¿·²È¥¹¥¿¡¼¥º¡ÊÂçºå¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥´¥íÊáµå»þ¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡É¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ëÎý½¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤â¾å¤²±¿Æ°¤Î¸å¤Ë¥´¥í¤òÊáµå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤àÀª¤¤¤òÀ©¸æ¤·¡¢ÂÎ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÆ¸Ìîµå¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¥´¥í¡×¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤¤»Ò¤ò±¦Íã¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢ÆóÎÝ¤â·óÇ¤¤µ¤»¤ë¼éÈ÷Ââ·Á¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢Äã³ØÇ¯¤«¤éÀï½ÑÅª¤Ê¼éÈ÷°Õ¼±¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½àÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼é»³¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÆ°ºî¤Î½¬ÆÀ¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ë»³ËÜ¼¡Íº²ñÄ¹¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ï´ðËÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤À¤È½Ò¤Ù¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê»ØÆ³¤ò½Å»ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÎý½¬¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»°³Ñ·Á¤òÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤éÊáµå¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£»ë³ÐÅª¤ËÂ¤Î±¿¤Ó¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢È¿Éü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤ÊÊáµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¡£³ØÇ¯¤´¤È¤Ëµ»½ÑÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤ÄµÈÀî¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤äÄã³ØÇ¯¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê»ØÆ³¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£¤Þ¤º¤ÏÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÀµ¤·¤¤·Á¤ÇÊá¤ëÎý½¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£»ß¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤¬ºî¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ°¤¯ÂÇµå¤ÎÀºÅÙ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥¸¥°¥¶¥°Áö¤ÇÊáµå»ÑÀª¤òºî¤ëÎý½¬¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢È¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¤Â¤Î±¿¤Ó¤ò½¬ÆÀ¤µ¤»¤ë¡£Îý½¬¤Î¸úÎ¨²½¤â½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¥Ã¥«¡¼¤ò2¿Í¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òºÇÂç¸Â¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Î»ØÆ³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤Î»ØÆ³¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡Ö´ðËÜ¤ÎÅ°Äì¡×¤À¡£ÃÏÌ£¤ÊÈ¿ÉüÎý½¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Áª¼ê¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¤Ï³Î¼Â¤ËÄêÃå¤¹¤ë¡£Ê£»¨¤Ê¥×¥ì¡¼¤äÀï½Ñ¤Ï¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤´ðÁÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½À¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Áª¼ê¤ÎÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¡£
¡¦Êáµå¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÀµ¤·¤¤·Á¤ÇÊá¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£
¡¦»ë³ÐÅª¤ÊÊä½õ¡ÊÀþ¤ä°õ¡Ë¤ò»È¤¤¡¢Â¤Î±¿¤Ó¤äÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¡£
¡¦Îý½¬ÊýË¡¤ò¹©É×¤·¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë