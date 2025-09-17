高垣麗子、手作り弁当披露 ロケ現場に必ずあったおかず再現「似たり寄ったりになりがちな中」
【モデルプレス＝2025/09/17】モデルの高垣麗子が17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】高垣麗子、ロケ現場に必ずあったおかず再現
「今日のお弁当 白米＋馬場さんの緑米 エビフライ ほうれん草入り卵焼き オクラとツナの和えもの 蓮根と人参のきんぴら ミニトマト 梨」と詳細なメニューを紹介。色とりどりの手作りおかずが美しく詰められた弁当箱の写真も併せて公開した。
またオクラとツナの和えものに関しては、「毎日のお弁当のおかず 似たり寄ったりになりがちな中、急に昔好きだったおかずを思い出す ロケ現場のおむすびと一緒に必ずあった いつの日からか登場しなくなってしまったんだけど好きだった」と懐かしみ、「茹でたおくら、ツナ、鰹節、醤油少々 でいいのかな！？」とレシピを紹介した。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎ」「愛情たっぷり」「彩り綺麗」「美味しそう」「参考になる」といったコメントが寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
