ドジャースは6回、一気に6点を失った

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地・フィリーズ戦に先発登板し、5回無安打無失点の好投を披露した。球数は68球で、6回のマウンドには姿を見せなかった。チームは4-0でリードしていたが、救援陣が6回に6点を失い、一気に逆転された。

2番手でマウンドに上がったジャスティン・ロブレスキー投手が1死から4連打を浴びて2点を失うと、1死二、三塁の場面でマーシュに逆転3ランを浴びた。3番手のエドガルド・エンリケス投手も2死からケプラーにソロを許し、6回に6点を失った。

地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番を務めるジャック・ハリス記者は「そして……ブランドン・マーシュが3ランを放った。フィリーズは5回までショウヘイ・オオタニにノーヒットに抑えられ、6回にジャスティン・ロブレスキーから5点を奪った。ロブレスキーの交代を告げるデーブ・ロバーツ監督に対してブーイングを浴びせられた」と自身のX（旧ツイッター）に投稿した。

また、ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」では「投手交代を行うデーブ・ロバーツ監督に対してブーイングの嵐が鳴り響いている」。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」でフィリーズ番を務めるマット・ゲルブ記者は「ドジャースタジアムはデーブ・ロバーツ監督に対してブーイングの嵐だ」とXに投稿。ロバーツ監督の采配に疑問の声が多く上がっている。（Full-Count編集部）