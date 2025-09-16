オリエンタルラジオ藤森慎吾（42）が16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。妻の出産について話す場面があった。

藤森は出産当日を振り返り「なかなか赤ちゃんが下りて来ませんねっていうふうになって。心音とか計りながらやるんですけど、赤ちゃん苦しそうなサインが出てますって」と話した。

MCの黒柳徹子（92）「びっくりしたでしょう?」と問いかけると「緊急で手術をして取り上げてもらったんですけど、そうしたらへその緒が4周巻いてたみたいで」と明かし「先生もびっくりしましたよね。本当に妻が命懸けで産んでくれたので、それも考えるとそれを考えると余計いとおしいですね」とわが子への思いを打ち明けた。

さらに黒柳が「産声が聞こえたときはどんな感じでした?」とふると藤森は「びっくりするくらい号泣してました。『奥さまにも会えますよ』って言われたから『ありがとう、がんばってくれたね』って僕が号泣してたら、奥さんが『なんで泣いてんの?あんたが』って」と笑顔で妻とのやりとりを振り返った。

藤森は昨年5月、15歳年下の一般女性と結婚したことを発表した。同4月に婚姻届を提出、同11月には第1子女児が誕生している。