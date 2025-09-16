国土交通省が１６日発表した２０２５年の基準地価（７月１日現在）は、住宅地や商業地などを含む全用途の全国平均が１・５％上昇した。

プラスは４年連続で、上昇幅は前年より０・１ポイント拡大し、バブル期の１９９１年（３・１％）以来、３４年ぶりの大きさだった。景気が緩やかに回復する中、東京、大阪、名古屋の３大都市圏など都市部が上昇をけん引し、地方圏も上昇傾向が続いている。

全用途では、３大都市圏が４・３％上昇し、上昇幅は前年より０・４ポイント拡大した。地方圏は０・４％上昇で、上昇幅は前年から横ばいだった。用途別では、住宅地は全国平均で１・０％上昇し、上昇幅は前年より０・１ポイント拡大した。商業地の全国平均も２・８％上昇し、上昇率は前年から０・４ポイント拡大した。

全国の最高価格地点は、住宅地は７年連続で東京都港区赤坂１丁目だった。１平方メートルあたり６４３万円で、前年より１５・６％上昇した。商業地のトップは、２０年連続で東京都中央区銀座２丁目の「明治屋銀座ビル」。１平方メートルあたり４６９０万円で、１１・４％上昇した。