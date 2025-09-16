¡ÖPTA¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¥Þ¥Þ¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯¡×35ºÐÃËÀ¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡È½ÅÂç¤Ê¥«¥ó°ã¤¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
¡½¡Î¥¼¥íÎø°¦ ¡Á·Ð¸³ÃÍ¥¼¥í¤«¤é³Ø¤ÖÎø°¦¹ÖºÂ¡Á¡¿ºæ²°ÂçÃÏ¡Ï¡½
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Îºæ²°ÂçÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏLINE¸ø¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ·×1Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÎ¿Í·ÐÍ³¤ÇÂÐÌÌ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤ÎÎø¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢ÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÀ¸³¶Ì¤º§Î¨¡×¡Ê50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¡Ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤Ï17.8¡ó¡¢ÃËÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï28.3¡ó¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤âÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡PTA¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¥Þ¥Þ
¡¡º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¡×¤¬¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¡¢ÎÑÍý¤ËÈ¿¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ò½ý¤Ä¤±¶ì¤·¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ªÊ¹¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡É®¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Òë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê»Ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦ÃËÀ¡¦35ºÐ¡Ë¤Î¤ªÇº¤ß¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤ËPTA¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¥Þ¥Þ¤È¤ÎÉÔÎÑ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤ÆÈà½÷¤È´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤¿Æü¡¢²ÈÄí¤ò²õ¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍÃ£¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹·¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¹¥¤¤À¤è¡Ù¡Ø¤¤ì¤¤¤À¤è¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤òÃ¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤Ï¤º¡£¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¥Ð¥ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÊ¿Æü¤ÎÌë¤äÅÚÆü¤âLINE¤ò¤É¤ó¤É¤óÁ÷¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤ÏË¿ÍÌ¾¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥á¤À¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÈá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æµã¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¡Ë
¢¡ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¥Þ¥Þ¤ÎÉ×¤Ë¥Ð¥ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¡Ä
¡ÖÈà½÷¤ÏËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡×
¡¡¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬ÀÏ¡¦Í½ÁÛ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ªÁê¼ê¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÀ¸³è¡Ê²ÈÄí¡Ë¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤¬¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ë¥Ð¥ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ë¥Ð¥ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¸å¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤ÏºÊ¥Ð¥ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢LINE¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤êÌÜÎ©¤Ä¥Ç¡¼¥È¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸À¤ï¤Ð¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤ò¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥ì¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÏÊ¿ÆüÌë¤äÅÚÆü¤Ç¤âÉÑÈË¤ËLINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤Ï¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢É×¤«¤é¸«¤ÆÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤¬¤«¤Ê¤êÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¡È³ä¤êÀÚ¤ê¡É¤Ï²¿ÃÊ³¬¤«¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¥Ð¥ì¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¡È³ä¤êÀÚ¤ê¡É¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¤Ï¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Î¥º§¤Ï¤·¤Ê¤¤Á°Äó¤Î¡È³ä¤êÀÚ¤ê¡É¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â²¿ÃÊ³¬¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤ÎÁêÃÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
