¿©»ö¤â¹¢¤òÄÌ¤é¤º¤ä¤»ºÙ¤ê¡Ä´Ú¹ñ¡¦Á°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡ÖÂç³Ø±¡¤ÇÆ±Áë¤ÎÈë½ñ´±Ì¼¤ÎË½¹Ô»ö·ï¡×¤â¤ß¾Ã¤·²ðÆþµ¿ÏÇ

¡ÖÈþ¤·¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê½ÅÂçµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýÏÅ¤ä»ñËÜ»Ô¾ìË¡°ãÈ¿¡¢À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì£¹·î24Æü¤Ë½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ë¡¢´Ú¹ñ¡¦Á°ÂçÅýÎÎ¡¦Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡Ë»á¤ÎÉ×¿Í¡¦¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡Ë»á¡Ê52¡Ë¤À¡£
¡Ö¶â»á¤Ï¹´ÃÖ½ê¤Ç²¼Ãå¤ä¥¿¥ª¥ë¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤Ê¤¤¹¤µ£´¾ö¤Û¤É¤ÎÉô²°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ýÍÆÈÖ¹æ¤Ï4398ÈÖ¡£Ï¢Æü¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÈèÊÀ¤·¡¢¿©»ö¤â¹¢¤òÄÌ¤é¤º¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´Ú¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
ØÞØ¬¤·¤¿¶â»á¤ËÉâ¾å¤·¤¿¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤È¤Ï¡¢ÕúÀ¯¸¢¤Î¸µÈë½ñ´±£Á»á¤ÎÌ¼¤¬µ¯¤³¤·¤¿Ë½ÎÏ»ö·ï¤Ø¤Î²ðÆþ¤À¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡Ç23Ç¯£··î¤À¤Ã¤¿¡£
£²¥õ·î·Ð¤Ã¤Æ¤ÎÂç´Å½èÊ¬
¡ÖÅö»þ¾®³Ø¹»£³Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£Á»á¤ÎÌ¼¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¤Ë£±³ØÇ¯²¼¤Î½÷»ù¤ò£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥¤¥ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤æ¤¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤ä·ý¤Ç´é¤äÆ¬¤ò²¿ÅÙ¤â²¥¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¤Ï³ÑËì¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁ´¼£Ìó£¹½µ´Ö¤Î¥±¥¬¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»Â¦¤ÎÆ°¤¤ÏÆß¤«¤Ã¤¿¡£Ë½ÎÏÂÐºö¤Î¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é£²¥õ·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â£Á»á¤ÎÌ¼¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø10Æü´Ö¤Î½ÐÀÊÄä»ß¡Ù¤È¡Ø³ØµéÊÑ¹¹¡Ù¤È¤¤¤¦Âç´Å½èÊ¬¤Ç¤¹¡£Èï³²½÷»ù¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡¢²Ã³²¼Ô¤Î¡Ø¶¯À©Å¾¹»¡Ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤è¡£ÌîÅÞµÄ°÷¤¬¡¢¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹ñ²ñ¤ÇÌäÂê»ë¤·¤Þ¤¹¡£¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ëÆü¤Ë£Á»á¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤¿¤á¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¡Ø»ö·ï¤Î¤â¤ß¾Ã¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¹ñ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ìÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë¤È¡¢£Á»á¤ÏÆÍÁ³¼Ç¤¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖË½ÎÏ»ö·ï¤â¤ß¾Ã¤·µ¿ÏÇ¡×¤Ë¶â»á¤¬²ðÆþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö£Á»á¤Ï¶â»á¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø±¡¤ÎÆ±Áë¤Ç¤¹¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡¢ÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î¡Ç23Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯´±¤«¤é¿³µÄ²ñ¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Ë½ÎÏ»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿Ä¾¸å¤Î¡¢¶â»á¤Î¹ÔÆ°¤âÉÔ²Ä²ò¡£¶µ°éÉô¡ÊÆüËÜ¤Î¾Ê¡Ë¤Î¼¡´±¤Ë£¸Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²¿»ö¤«ÄÌÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤â¤ß¾Ã¤·µ¿ÏÇ¡Ù¤Ë²ðÆþ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö²¦½÷¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Êñá¤ê¡×
ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤ê»öÂÖ¤¬Æ°¤¯¡££¹·î£¸Æü¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡¥Á¡¼¥à¤Îµá¤á¤Ë¤è¤ê¶µ°é»Ù±çÄ£¤¬£Á»á¤ÎÌ¼¤ÎË½ÎÏ»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¸¡»¡¤Ï¶â»á¤Î²ðÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹°Õ¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñ¾ðÀª¤Ë¾Ü¤·¤¤¡Ø¥³¥ê¥¢¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦ÊÕ¿¿°ì»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¸µ¸¡»¡ÁíÄ¹¤Ç¡¢Ë¡Î§¤Ë´Ø¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤â¾Ü¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤Á°¤Ï¡¢¹ñÌ±¤â¤Þ¤µ¤«Ë¡¤òÈÈ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ì¤ÐÂçÅýÎÎ¤È¤¤¤¦¤è¤êËüÇ½¤Ê²¦¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡£É×¿Í¤Ç¤¢¤ë¶â»á¤â¡¢¼«¿È¤¬²¦½÷¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Êñá¤ê¤È´ª°ã¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â»á¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎË½ÎÏ»ö·ï²ðÆþµ¿ÏÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø»äº®Æ±¤¬¼¡¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÍÆµ¿¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎºÛÈ½¤Ç²¼¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÎÌ·º¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½ª¿È·º¤ËÅù¤·¤¤ºá¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½ê¶È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¶â»á¤¬Éé¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦ºá²Ê¤Ï³Î¤«¤ËÂç¤¤¤¡£Í¢Æþ¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡Ö¥É¥¤¥Ä¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡×¤Î¸µ²ñÄ¹¤é¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÆ±¼Ò¤Î³ô²ÁÁàºî¤Ë´ØÍ¿¤·Ìó8600Ëü±ß¤ÎÉÔÅöÍø±×¤òÆÀ¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¶â»á¤¬ÆÀ¤¿¼ý±×¤Ï£±²¯±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢´Ú¹ñ»Ë¾å¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£