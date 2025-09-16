¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬»Í¹ñ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò»ë»¡¡¡ÌÄÌç¤Î¼òÂ¢¤Ç¤ÏÆüËÜ¼ò»î°û¡ÚÆÁÅç¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢»Í¹ñ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò»ë»¡¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½éÆü¤È¤Ê¤ë9·î15Æü¡¢ÌÄÌç»Ô¤Î¼òÂ¤¥áー¥«ー¤Ç»î°ûÂÎ¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢»Í¹ñ¤Î¼«Á³¤äÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢¹áÀî¸©¤òµòÅÀ¤Ë»Í¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö»Í¹ñ¥Äー¥ê¥º¥àÁÏÂ¤µ¡¹½¡×¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¤Î15Æü¤Ï¡¢ÁÏ¶È221Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÄÌç»Ô¤ÎËÜ²È¾¾±º¼òÂ¤¤òË¬¤ì¡¢¤ª¼ò¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ê¤É¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢9¼ïÎà¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò»î°û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊÆ¹ñÎ¹¹Ô²ñ¼Ò Ã´Åö¼Ô¡Ë
¡Ö°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¥Ü¥È¥ë1ËÜ¤¹¤°°û¤á¤½¤¦¡×
°ì¹Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«8ÈÖ»¥½ê¤«¤é10ÈÖ»¥½ê¤Þ¤Ç¤ÎÌó6.3¥¥í¤ÇÊâ¤¡¢Ê×Ï©ÂÎ¸³¤äÁÄÃ«¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£