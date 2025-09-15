この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「カルシウムの摂りすぎで骨折リスク増？実は弾力がなくなってしまうんです」

「実は、カルシウムの過剰が、骨折の原因に」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、カルシウム摂取と骨折リスクの意外な関係について語った。片岡氏は、多くのクライアントから「毎日毎日カルシウムの錠剤を飲んでいたのに骨折してしまった」と相談を受けることがあると明かし、「骨はカルシウム単体でできているわけではないんですね」と説明。実際には骨には水分やコラーゲンも含まれており、「しなやかで弾力のある骨を維持することができます」と強調した。



片岡氏は、「骨に弾力がなければ、スカスカになってしまったり、パサパサになってしまうので、骨折しやすくなる」と警鐘を鳴らし、カルシウムの摂りすぎによって「骨自体の強度は硬くなるかもしれないけど、水分とコラーゲンが減ることで弾力がなくなり、逆に骨折しやすくなる場合もある」と独自の見解を述べた。



また、「サプリメントっていうのは、複合してどのバランスで取ったらいいのか考える必要がある。単体で取りすぎると逆効果になりかねない」とサプリメントの摂取バランスについても言及した。さらには「サプリメントの裏を見てもらった時に、添加物が多くないか確かめてほしい」とし、「栄養を取りたいと思って取っているものが、実は添加物だらけということも起こりかねない」とサプリの成分表示にも注意するよう呼びかけた。



動画の締めくくりとして、片岡氏は「添加物ってどうやって判断したらいいの？」という問いも添え、「コメント欄に詳しく書いておきました」と視聴者に対して積極的な情報提供の姿勢を見せ、動画を結んだ。