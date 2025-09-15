塩多雅矢さんが説く…パフォーマンス向上に欠かせぬ「目の動き」

野球のパフォーマンスを上げるには、段階を踏んだトレーニングが必要になる。「打つ・投げる」だけでなく、体を思い通りに動かす能力は幼少期に最も伸びていく。約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんは「目のトレーニング」も必須だと強調する。

野球に限らず、小学校低学年の時期に高めたい能力が「情報収集能力」だという。そこで大きな役割を担うのが「目」の動き。目で得た情報に反応し、体は動く。だからこそ、目の動きを高めるトレーニングが重要になる。

そこで、塩多さんが推奨するのがビジョントレーニングの「H追従」だ。片方の腕を前に出して親指を立て、アルファベットの「H」を描くように腕を動かす。両目で追っていくと、スムーズに追える部分と追えない部分を把握できる。苦手な場所は目で追うスピードが落ちたり、顔やまぶたが動いたりする。指が2本に見える場所は弱点だという。

このトレーニングの重要なポイントは「顔を動かさないこと」。目を動かす際に顔も一緒に動かしてしまうと意味がない。トレーニング中は「どこがスムーズに動いているのか、どこが動きにくいのか」を観察し、目の苦手な動きを把握することが大切になる。

打者なら「体が開く」「ボールが見えにくい」といった問題の原因は「目の動き」にあることが多い。動くものを、両目で同じように追いかけられない選手は意外と多く、野球のパフォーマンス向上を妨げている場合があるという。塩多さんは「ここにこだわるだけで見え方が全然変わってきます」と指摘。目の動きの向上が、野球のレベルアップに繋がっていく。（First-Pitch編集部）