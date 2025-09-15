敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間15日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2年連続となる50号本塁打に期待がかかる。

前日13日（同14日）の同戦では3回に5試合ぶりの49号ソロを放った。史上6人目の2年連続50号到達へ王手をかけた。5打数3安打1打点3得点で打率.282、OPS1.007。チームは13得点を挙げ、両軍合わせて20得点の乱打戦を制した。地区優勝へのマジックナンバーを「11」とした。

本塁打王争いでは51発でリーグトップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）と2本差だ。2年連続50号となれば、2001、2002年アレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来23年ぶりだ。

オラクルパークは、右翼側が海に面しており、海に飛び込む特大アーチは「スプラッシュ・ヒット」と呼ばれている。ジャイアンツ所属選手のみのカウントとなっているが、大谷は7月11日（同12日）に放った32号2ランで日本人初の“スプラッシュヒット”を記録している。

ジャイアンツは2021年サイ・ヤング賞の左腕ロビー・レイが先発する。今季は30試合登板、11勝6敗、防御率3.32。（Full-Count編集部）