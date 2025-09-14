スミスの離脱に米ファン「うわ、絶望的」

主力の離脱に“絶望”する声も聞こえてきた。ドジャースは13日（日本時間14日）、右手を痛めていたウィル・スミス捕手が負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。10日（同11日）までさかのぼっての適用となる。敵地・ジャイアンツとの試合前にデーブ・ロバーツ監督は「十分な改善がみられなかった」と語った。

12日（同13日）の時点では、精密検査を受けたスミスについて「（MRIを）撮ったよ。画像はクリーン（異常なし）だった」と説明し「試合で（ベンチから）出場自体は可能だが、どうなるか様子を見る」とロバーツ監督は話していた。

それだけに、スミスが負傷者リスト入りしたことについて、ファンは「耐えられない」「シーズンはかつてないほどに終わった」「シーズン初めに、バーンズをDFAするべきではなかった」「なんでこんなことが起き続けるの」など“悲観的”な声を上げている。

今季のスミスは攻守に躍動し、ここまで110試合に出場して打率.296、17本塁打、OPS.901をマーク。勝利貢献度WAR4.5はチーム3位と存在感を発揮している。第2捕手のダルトン・ラッシング捕手も自打球で右足を負傷してIL入りしているだけに、ファンからは「私たちはもう終わりだよね？」「うわ、絶望的」「ノー」「最悪」などのコメントも目立っていた。

スミスは3日（同4日）のパイレーツ戦の守備中にファウルボールが右手に直撃。当初はILには入らず、9日（同10日）に先発復帰したばかりだったが、10日（同11日）のロッキーズ戦開始1分前にスタメンを外れていた。（Full-Count編集部）