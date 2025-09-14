A千葉が国際試合白星

9月13日、日本各地でプレシーズンゲームが開催。アルバルク東京、レバンガ北海道、アルティーリ千葉、横浜ビー・コルセアーズが国際試合に臨んだ。

A東京はTOYOTA ARENA TOKYOで「B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025」に出場し、NBAの下部組織にあたるGリーグの選抜チーム「Gリーグ・ユナイテッド」と対戦。A東京は37－49の2ケタビハインドで試合を折り返し、好調な3ポイントシュートを披露した安藤周人を中心に反撃を試みるも、95－108で黒星を喫した。

「LEVANGA CUP 2025」では、北海道が新竹御嵿ライオニアーズ（台湾）と激突。新加入の富永啓生が前半だけで25得点を挙げる活躍を見せ、100－83の“100点ゲーム”で白星を飾った。続く2戦目では、A千葉が原州DBプロミ（韓国）と相まみえ、木田貴明やブランドン・アシュリーが存在感を発揮。試合終盤まで接戦が続くなか、97－91で大会初戦を白星で飾った。

「TOHOKU CUP 2025」では2試合が開催され、1戦目では青森ワッツと山形ワイヴァンズが対戦。要所で青森の岡部雅大やワンウェイジャらが3点弾を沈め、88－77で試合を制した。2戦目では秋田ノーザンハピネッツが福島ファイヤーボンズと激突し、最終クォーターで26－13と主導権を奪取。最終スコア85－57で快勝を収めた。

滋賀レイクスは宇都宮ブレックスと対戦し、長谷川比源の豪快ダンクも飛び出した滋賀が快勝に成功。横浜BCは上海シャークス（中国）との一戦に臨むも、67－70と惜敗した。佐賀バルーナーズは敵地で広島ドラゴンフライズと激突し、72－48とホームの相手を圧倒しての勝利を飾った。川崎ブレイブサンダースはホームでベルテックス静岡を迎え撃ち、80－70での白星。横浜エクセレンスは90－88で茨城ロボッツとの大接戦を制した。

13日に開催されたプレシーズンゲームの結果は以下のとおり。

◆■試合結果

B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025



アルバルク東京 95－108 NBA G League United

LEVANGA CUP 2025



レバンガ北海道 100－83 新竹御嵿ライオニアーズ



アルティーリ千葉 97－91 原州DBプロミ

TOHOKU CUP 2025



青森ワッツ 88ー77 山形ワイヴァンズ



秋田ノーザンハピネッツ 85－57 福島ファイヤーボンズ

プレシーズンゲーム



滋賀レイクス 78－54 宇都宮ブレックス



横浜ビー・コルセアーズ 67－70 上海シャークス



佐賀バルーナーズ 72－48 広島ドラゴンフライズ



川崎ブレイブサンダース 80－70 ベルテックス静岡



横浜エクセレンス 90－88 茨城ロボッツ

【動画】A東京vsGリーグユナイテッドの一戦をハイライトで！