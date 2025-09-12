家の中でも意外と汚れが目立つ場所、窓ガラス。気づけばホコリや水滴の跡、手アカなどでくもってしまい、外の景色もくすんで見えてしまうことも。今回は、クリンネストのあゆみさんに、月1回水だけでピカピカになる、大掃除いらずの「窓ふき術」を教えてもらいました。

「窓ガラス掃除」をあと回しにする理由

窓掃除って、なぜか「大掃除のときにやるもの」という感覚がありませんか？ 外側もあるし、面積も広いし、「どうせまた汚れるし…」と、つい先延ばしにしがち。6月は雨だし、夏は暑いし、冬は寒い…窓掃除のハードルは意外に高いのです。

【写真】用意するものは4つだけ！

でも、一度汚れがこびりついてしまうと、落とすのにかなりの時間と労力がかかります。

だからこそ、汚れが軽いうちに短時間で終わらせることが、きれいを保ついちばんのコツ。私はこの方法を続けてから、年末の窓の大掃除は不要になりました。

用意するものはたったの4つだけ

準備はとてもシンプル！ 特別な洗剤や高価な道具は不要です。家にあるもので十分です。

・バケツ（水をためる用）

・柄つきのブラシ（お風呂で使い古したもの）

・水きりワイパー（お風呂用のものでOK）

・洗って使えるペーパータオル（厚手タイプがベスト）

窓のふき上げはペーパータオルをおすすめします。跡残りがなく使い捨てなので、洗う手間もなく、よりラクになります。ガラス用洗剤は使いません。窓の汚れは砂ボコリが主なので、水だけでもしっかり落とせます。

洗剤を使わないから手肌にも優しいし、ペーパータオルを使うのでふき跡も残りにくいんです。

3ステップで簡単！「水だけ窓掃除」

手順は以下の3ステップです。

●1：窓をしっかり濡らす

まず、バケツに水をたっぷり入れます。使い古しのブラシを水にひたし、窓ガラス全体を思いきって濡らしていきます。「べちょべちょ」にするくらいでOK。

ホコリや砂ボコリを浮かせるようなイメージで、すみまでしっかり行き渡らせます。外側の窓はとくに汚れやすいので、この段階でしっかり水で汚れをゆるめておくと、あとがラクになります。

●2：水きりワイパーで一気に水をきる

次に、お風呂で使っている水きりワイパーを手に取ります。

窓の上から下へ、一定方向にスーッと滑らせます。力を入れすぎず、軽く動かすのがコツ。そうすることで、ムラなく水がきれていきます。

一度で水がきれない部分は、同じ方向で重ねて動かすと跡が残りません。

●3：乾ぶきする

ここからがポイントです。

水きりをしたあとの残った水分を、ペーパータオルで素早く乾ぶきします。とにかくスピードが命。水分が残ると、すぐに乾いて跡になってしまうからです。

ペーパータオルで一気にふき上げていきましょう。窓の端やサッシのすみも忘れずにふいてくださいね。

「水だけ窓掃除」のメリット4つ

・洗剤不要だから、準備も片付けもラク。

・道具は家にあるものでOK、わざわざ買いたす必要なし。

・力を入れずに短時間でできる。

・月1回で大掃除レベルのきれいさをキープできる。

私はこの方法を始めてから、窓掃除のハードルがぐっと下がりました。「窓が汚れているからそろそろ掃除しないと…」というプレッシャーではなく、「今日はちょっと窓をきれいにしようかな」という気軽な気持ちで取りかかれるようになりました。

そして、終わったあとに窓越しに見る景色の透明感と、部屋に入ってくる光の明るさは格別。「やってよかった！」と心から思える瞬間です。

月1回のルーティン化で大掃除がひとつなくなる

窓掃除はあと回しにすればするほど億劫（おっくう）になりますが、月1回の5〜10分でその悩みはなくせます。

洗剤も、技術もいらない。必要なのは「やってみよう」というほんの少しの気持ちだけ。ぜひバケツとブラシを手に、窓の前に立ってみてください。数分後には、透きとおる景色と爽快感が待っていることをお約束します。