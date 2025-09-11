初ブランドムック『さくさくぱんだ』はフェイスポーチ＆パステルカラーのヘアクリップ
かわいい表情のぱんだと、さくさくのビスケットとチョコレートのハーモニーで人気のお菓子「さくさくぱんだ」（カバヤ食品）の限定アイテムがついた『さくさくぱんだ フェイスポーチ＆ヘアクリップ BOOK』が新登場！ 『さくさくぱんだ』初となるブランドムックをご紹介♪
☆可愛いパンダデザインで美味しそうなポーチやヘアクリップをチェック！（写真14点）＞＞＞
チョコレート×ビスケットの ”絶対美味しい” 黄金コンビと可愛らしいパンダのビジュアルで人気のお菓子『さくさくぱんだ』初となるブランドムックが宝島社よりリリースされる。
『さくさくぱんだ フェイスポーチ＆ヘアクリップ BOOK』のフェイスポーチはビスケットそっくりのデザインでインパクト大。チョコレートの甘さとビスケットのサクサクが脳裏をよぎる、美味しそ可愛いポーチは、見た目以上の収納力でコスメや小物入れとして活躍してくれる。
取り外し可能な持ち手も付属しており、ロングストラップにすればショルダーバッグとしても♪
パンダのお顔部分はポケットになっており、ポーチサイズはタテ10×ヨコ12×マチ4.5cm。
ヘアクリップはピンクとブルーの2個セット。
ウインクパンダのピンクと、星型お目々のブルーがとってもキュートです♪
クリップ部分が取り外せ、左右どちら側にも使える嬉しい2WAY仕様なので、使い勝手も◎。
誌面では、さくさくぱんだの歴史やアレンジレシピを紹介するほか、INIの池粼理人の ”さくさくぱんだ愛” も掲載。
雑貨も誌面も楽しい『さくさくぱんだ フェイスポーチ＆ヘアクリップ BOOK』は、2025年9月12日発売！ 見かけたらチェックしてみてね。
（C）Kabaya
