小倉優子、肉料理2品の豪華夕食披露「バランス取れてる」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】タレントの小倉優子が9日、自身のInstagramを更新。豪華な夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】小倉優子「品数がすごい」と話題の手作り夕食
小倉は「今夜は、お肉を二種類にしました」とつづり、手作りの夕食を公開。プルコギと煮豚をメインに、アスパラとカニカマの和え物、おかかオクラ、味噌汁などが並んだ食卓を披露した。「煮豚はオイスターソースも入れてみました！フライパンで作りましたが、柔らかくて美味しかったです」と、調理のポイントも明かしている。
この投稿に、ファンからは「品数がすごい」「バランス取れててすごい」「美味しそう」「真似したい」「忙しいのに尊敬」「ゆうこりんみたいなお母さんになりたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小倉優子「品数がすごい」と話題の手作り夕食
◆小倉優子、手作りの夕食を公開
小倉は「今夜は、お肉を二種類にしました」とつづり、手作りの夕食を公開。プルコギと煮豚をメインに、アスパラとカニカマの和え物、おかかオクラ、味噌汁などが並んだ食卓を披露した。「煮豚はオイスターソースも入れてみました！フライパンで作りましたが、柔らかくて美味しかったです」と、調理のポイントも明かしている。
この投稿に、ファンからは「品数がすごい」「バランス取れててすごい」「美味しそう」「真似したい」「忙しいのに尊敬」「ゆうこりんみたいなお母さんになりたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】