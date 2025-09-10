歌手の華原朋美（51）がデビュー30周年記念コンサートを9日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで行った。「I BELIEVE」「save your dream」などヒット曲のオンパレード。この公演をもって引退することを考えていたが、愛息（6）と話し合って撤回したことを明かした。

21曲を歌った後のアンコール。暗転したステージにうっすらと華原の姿が見えると、一斉に「朋ちゃ〜ん」のかけ声があがった。「I’m Proud」のイントロが流れ、さらに会場のボルテージは上昇。明かりがつくと、そこには膝上15センチのミニスカ姿のママ歌姫。この日のために減量したとみられ、デビュー時と変わらない細身のスタイルで代表曲の1曲を涙ながらに歌い上げた。

「30年間、応援してくれてありがとうございます」と涙をぬぐって感謝。一拍おくと「本当は今日をもって引退を考えていました。でも自分には家族がいて、子供を守っていかないといけない。“お母さん強いんだぞ”と言いたくて、息子と話し合って、もう少し華原朋美でいることにしました」と現役続行を宣言した。

1995年9月に「keep yourself alive」でデビューして30年。音楽プロデューサーの小室哲哉とのタッグでヒット曲を連発した一方で、お騒がせキャラクターとしても注目された。それだけに「いろんなことがあって、ファンの皆さんに心配をかけた。でも、これからはダメになる時はないと思います。自分がダメになったら、子供もダメになってしまう。前のように同じ繰り返しはしません」と誓った。

本紙インタビューでも明かしたように、再婚願望があることも改めて告白。「息子には“お父さん早くほしい”と言われていますが、そんな簡単なことじゃないと思っています」と苦笑して話し、会場を笑いに包んだ。「いつか歌手をやめる時が来たら、専業主婦になってみたいです」と夢も語った。

「LOVE is BEST」と題した公演は、小室が16年半ぶりに楽曲提供したことで話題になった「はじまりのうたが聴こえる」（2015年）でスタートした。globeの「Feel Like dance」や「DEPARTURES」、TRFの「masquerade」など、小室ファミリーのヒット曲もカバー。突き抜けるようなハイトーンボイスは健在で、30年前と変わらないステージングで2000人を魅了した。最後は観客をバックに記念撮影し「これからも華原朋美をよろしくお願いします」と呼びかけた。