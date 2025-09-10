スマホを新しくするときは、筆者は毎回必ずスマホケース（カバー）にリアルカーボンのものを選んでいる。なんといってもカッチョいいからだ。薄くて軽量で、かさばらないのもいいところ。

そんなわけで、新しく手に入れたGoogle Pixel 10 Proにもカーボンケースをチョイスした。端末が発表されたばっかりのタイミングでGoogle Store以外のECサイトでも対応ケースが大量に見つかるのは「なんでだろうなー（棒）」と思いつつ。

eBayで購入したPixel 10 Pro用のカーボンケース

筆者がよく利用するのはeBayだ。日本のAmazonなどでもいくつか販売されていることがあるが、発表当日や直後のタイミングではeBayの方がずっと選択肢が多い。

送料を含めたトータルの値段も少し安価だ。だいたいは中国からの船便なので、商品の到着に時間がかかるのがネックだろうか。

なので、とりあえずPixel 10 Proの購入で付与されたGoogle Storeのストアポイントを消費して間に合わせのケースをゲットしつつ、本命のカーボンケースを待った。

当初は9月中旬～10月中旬というざっくりとした到着予定だったが、結果的には9月上旬、端末発売の1週間後までに手元に届いてくれた。

1週間ほど使ったGoogle公式のケース

外箱は「Fashion customization」。ダサい！（褒め言葉）

同様のカーボンケースは他にもちょっとしたデザイン違いなどでたくさん見つかるのだが、今回重視したのはPixelsnapのマグネットに対応しているかどうか。

いくら薄いケースでも、1枚隔ててしまうとスマホ本体の金属にマグネットアクセサリがくっつきにくくなってしまうので、ケース自体に金属が仕込まれている必要がある。

内側には「ここに金属が仕込まれてるよ」というのが分かるマーク

ただ、探してみると、Pixel 10シリーズ用のケースはマグネット対応のものが最初から割合としてけっこう多くなっている印象だ。もちろんこのあたりの対応のスムーズさは、iPhoneのMagSafeの普及が後押しになっているだろうことは言うまでもない。

充電器やスタンド、ホルダーなどのMagSafe対応アクセサリはPixelsnapにも（基本的には）そのまま流用できるのでありがたい限りだ。

実際に今回のカーボンケースを装着してみたところでは、やっぱり見た目がカッコいいのがお気に入り。ただ、1箇所残念だったのが、カメラレンズカバー周りが別体の普通のプラスチックパーツになっていたこと。ここもカーボンで一体成型していて欲しかった……。

装着！

重要なところはちゃんと穴が開けられている

マグネットでくっつくスタンドがもちろん使える

MagSafe対応のワイヤレス充電器もOK。ただしQi2非対応の充電器だと正常に充電されない問題が各所で指摘されている（筆者の充電器も数分でほとんど充電されなくなるので、どうしようか考え中）

カメラ周りのパーツだけが普通のプラで残念

ちなみにカーボンケースだと「電波が遮られるのでは？」という心配をする方もいるようだが、筆者が試した範囲では、電波強度も、通信速度も、ケースの有無で特に目立った差はなかった。ので、気にせず使い倒していきたい所存。

Wi-Fiや4G/5Gの電波強度、通信速度ともにケースの有無で差はないようだった