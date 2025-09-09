BTSの“弟分”となるグループ「CORTIS（コルティス）」が、デビュー前から注目されている。

デビューアルバムのイントロ曲「GO！」のミュージックビデオが、公開から27日目の7日午後には、YouTube（ユーチューブ）再生回数1000万回を突破した。

CORTISは、8日午後6時、デビューアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」を発表した。韓国メディア毎日経済は9日「先月18日に音源として発表されたタイトル曲『What You Want』は、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyの『デーリーバイラルソンググローバル』(今月1〜4日付)で、4日連続1位に上がった。まだ音源が正式に発表されていない収録曲なのに、驚くべき人気だ」と報じた。

また同メディアは「『What You Want』だけでなく『GO！』の人気はメンバーたちが参加したパフォーマンスに基づいている。前に進むような振り付けが大きな呼応を得て、これをまねするチャレンジが各種プラットフォームで急速に広がっている。TikTok（ティックトック）で、この曲の音源を使った映像は8日正午基準で約5万7100件に達した。チャレンジ用音源が公開された先月11日以降から、1分ごとに1・3個以上の映像がアップロードされた計算となる」とも伝えた。

BTSらが契約する大手エンターテインメント企業のビッグヒットミュージック所属で、先輩たちの応援も続いている。BTSのJ−HOPEらが、CORTISダンスチャレンジ映像をSNSにアップしている。またBTSのJUNG KOOK（ジョングク）は、ライブ放送で「GO！」を歌い、ダンスをまねをして話題になっていた。