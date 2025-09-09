Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡ÖÃ¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¯ºö¤¬Âç»ö¡×À¯¶ÉÊóÆ»¤Ë¤Ï¶ì¸À¤â
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎÆ°²è¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£ÊóÆ»¤ä¡¢À¯¼£¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ï¤É¤Ê¤¿¤«ÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ò¹¤¯±þ±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¡Ö¤³¤ÎÊý¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¿ÍÊª¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤Ê¤é¤ì¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£ÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¤âÅÇÏª¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£ÊóÆ»¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÀ¯¶ÉÊóÆ»¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¯ºö¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀºåÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òNHK¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÌ±Êü¡¢¿·Ê¹¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²á¾ê¤ËÀ¯¶É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë·¹¸þ¤òÌäÂê»ë¡£¡ÖÃ¯¤¬ÍÍø¤À¤È¤«¡¢Ã¯¤ÈÃ¯¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤È¤«¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢µõ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÆ±»þ¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¯¶ÉÊóÆ»¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬³ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾õ¤ò¡ÖÌµÂÌ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î»¶°ï¡×¤È¸·¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤ÎÀ¯ºö¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶µ°é¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¡¢¤³¤ì¤«¤é²æ¡¹²¿¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤ÈÀ¯ºöµÄÏÀ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¼¡´ü¥êー¥Àー¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ë²áÅÙ¤Ê´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉËÍÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¤Î³§¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅöÁª¤Ê¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆüËÜ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤¬ÁíºÛÁª¾¡¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡Èµ÷Î¥¤ÎÃÖ¤Êý¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
ÌÐÌÚ·ò°ìÏºÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡Ö¾ð¤±¤Ê¤µ¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤Î¾Ú¡×―¡È¾®¤µ¤µ¡É¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂçÀÚ¤µ¸ì¤ë
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬³å¡ª¡Ö¼«Ëý¤¹¤ë¿Í¤Ï¤½¤ÎÄøÅÙ¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ¾å¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë
¡Ö¾Æ¤µû¶È¡×¤Î¤¤¤ï¤·¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë´¶ÎÞ ¡Ö¥³¥¹¥Ñ°¤¤Ç´¤ê¹ø¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¡×
