『強くてニューサーガ』第11話 ガザスの切り札が待ち構える
2025年7月からABC、TOKYO MX、BS12、AT-Xにて放送開始となる『強くてニューサーガ』、第11話のあらすじと先行場面カットが公開された。
TVアニメ『強くてニューサーガ』は、シリーズ累計100万部突破の原作・阿部正行、原作イラスト・布施龍太が手掛ける同名小説と、同じく三浦純が描く同名コミックスのTVアニメ化作品。
魔族の侵攻によりボロボロになった世界で、主人公が魔王討伐を果たすが自身も力尽きようとしていたその時、光りに包まれ4年もの時を遡り、二度と同じ悲劇を繰り返さぬよう、前世の記憶と経験を武器に2周目の人生に挑む冒険譚だ。
このたび、第11話「赤熱の秘策」のあらすじと先行場面カットが公開された。
＜第11話「赤熱の秘策」＞
ユーリガと戦うリーゼ・ウルザは、作戦が功を奏して次々と攻撃に成功する。身構える2人に対し、ついにユーリガは降参すると言い出す。
一方でガニアスと戦うカイルは、3日前とは違う本来の実力を見せつけられ苦戦する。カイルは魔力弾の攻撃を受けつつも、巧みにガニアスをとある場所へと誘導。そこには煮えたぎる溶岩と、ガザスが作った切り札が待ち構えていた。
＞＞＞第11話の先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
（C）2025 阿部正行・アルファポリス／強くてニューサーガ製作委員会
