タカラトミー、「トミカ」関連玩具を自主回収 - 子どもが指を挟み事故
タカラトミーは、2025年7月19日に発売した商品「グランドモールトミカビル(トミカ 55 周年記念特別仕様)」について、お詫びと自主回収を9月8日に発表した。
「グランドモールトミカビル」の商品中央にある「らせんエレベーター」部分(上記写真)に子どもが指を挟み怪我をする事故が発生しており、再発防止と安全確保の観点から当該商品の自主回収を行う。
当該商品が手元にある場合は商品代金を郵便為替にて返金するため、料金着払いにて商品一式の送付を呼び掛けている。問い合わせ先は0120−35−1031(フリーダイヤル)。受付時間 2025年9月8日から、午前10時〜午後5時まで(土日祝日を含む)。詳細はタカラトミーのWebサイト「『グランドモールトミカビル』返送方法について」を確認のこと。
