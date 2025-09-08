【ぷにるはかわいいスライム】Omoinotakeの『幾億光年』をぷにるがカバー！ MV公開
毎週日曜夕方5時30分〜テレ東系列6局ネットにて放送中の『ぷにるはかわいいスライム』。新たなカバーソング企画が公開、Omoinotakeのヒット曲『幾億光年』をぷにる（CV：篠原侑）がカバー、あふれる想いを詰め込んだMVも公開された。
＞＞＞MV場面カットをチェック！（写真7点）
『ぷにるはかわいいスライム』の原作は、WEBコミック配信サイト『週刊コロコロコミック』で創刊時よりオリジナル作品として連載中のまえだくんの同名漫画。連載開始から2カ月で『週刊コロコロコミック』での累計350万PVを突破。連載4カ月後の2022年8月には「次にくるマンガ大賞2022」でWebマンガ部門第4位を受賞。2024年9月現在での累計PV数は2200万回を突破している人気作だ。
ぷにるは、主人公の河合井コタローが小学生の時に作った意思のあるスライム。コタローはぷにると共に楽しい小学生時代を過ごした。だが7年の時を経てコタローが中学生になった頃、ぷにるは超絶美少女の姿に成長していた。様々な姿にかわいく変身するぷにると、ドギマギしてしまうコタローの幼馴染ラブコメが繰り広げられる。
9月7日（日）より放送となった第22話では、ケンカをきっかけにコタローの元を離れたぷにるが、ホビーとしての自分や ”ともだち” の意味に戸惑う姿が描かれた。第22話の放送で、新たなかわいいカバーソング企画が公開。スリーピ―スバンド・Omoinotakeが2024年にリリースし、ストリーミング累計再生数5億回を突破した大ヒットナンバー『幾億光年』をぷにる（CV：篠原侑）がカバー。愛しい人へのひたむきな想いを綴るラブソングを、ぷにるが伸びやかな声で歌い上げる。
また、『幾億光年』の楽曲にのせたMVも公開された。コタローへのあふれる気持ちが伝わるようなぷにるとジュレの様々な表情が楽しめる。さらに8日の0時より、ぷにる（CV：篠原侑）がカバーした『幾億光年』の楽曲フルサイズを含む、「『ぷにるはかわいいスライム』第2期 かわいいぷにるソングアルバム」が配信開始。
TVアニメとあわせて、カバーソングにもご注目を。
（C）まえだくん／小学館／ぷにる製作委員会
＞＞＞MV場面カットをチェック！（写真7点）
『ぷにるはかわいいスライム』の原作は、WEBコミック配信サイト『週刊コロコロコミック』で創刊時よりオリジナル作品として連載中のまえだくんの同名漫画。連載開始から2カ月で『週刊コロコロコミック』での累計350万PVを突破。連載4カ月後の2022年8月には「次にくるマンガ大賞2022」でWebマンガ部門第4位を受賞。2024年9月現在での累計PV数は2200万回を突破している人気作だ。
ぷにるは、主人公の河合井コタローが小学生の時に作った意思のあるスライム。コタローはぷにると共に楽しい小学生時代を過ごした。だが7年の時を経てコタローが中学生になった頃、ぷにるは超絶美少女の姿に成長していた。様々な姿にかわいく変身するぷにると、ドギマギしてしまうコタローの幼馴染ラブコメが繰り広げられる。
また、『幾億光年』の楽曲にのせたMVも公開された。コタローへのあふれる気持ちが伝わるようなぷにるとジュレの様々な表情が楽しめる。さらに8日の0時より、ぷにる（CV：篠原侑）がカバーした『幾億光年』の楽曲フルサイズを含む、「『ぷにるはかわいいスライム』第2期 かわいいぷにるソングアルバム」が配信開始。
TVアニメとあわせて、カバーソングにもご注目を。
（C）まえだくん／小学館／ぷにる製作委員会