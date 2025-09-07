【ディズニーストア】『わんわん物語』公開70周年記念！ レトロでクラシカルなタッチの,新コレクション
ディズニー・アニメーション映画『わんわん物語』の公開70周年を記念した新コレクションが、ディズニーストア店舗で9月12日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して9月9日（火）より順次発売される。
ディズニーストアから、『わんわん物語』の公開70周年を記念した新コレクションが登場。大きなリボンをつけた子犬のレディがクリスマスプレゼントとして迎え入れられる印象的なシーンをモチーフに、レトロでクラシカルな雰囲気の描き起こしアートを用いたアイテムがそろっている。
ラインナップは、立体的なリボンがポイントのセーターやベレー帽などのファッションアイテムをはじめ、ルームウェア、ルームソックス、ブランケットといった、落ち着いた配色や素材にもこだわったホーム雑貨が充実。
レディのぬいぐるみは、ストライプ柄のボックスに入った特別仕様。好奇心いっぱいのつぶらな瞳やあどけない表情が、思わず心をくすぐる。
さらに、掛け時計は、レディとトランプがレストランでスパゲティを食べるロマンティックなシーンをメインに、トニーとジョー、トラスティやジョックなど、個性豊かなキャラクターたちが勢揃いしたアニバーサリーにぴったりなアイテムだ。
そのほか、シークレットコレクションから、アンティーク調のフレームの中にキャラクターをあしらった全6種のキーチェーンを展開する。
『わんわん物語』のアニバーサリーを新コレクションでお祝いしよう。
（C） Disney
