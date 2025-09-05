服選びを見直し、毎日のコーディネートに悩まなくなったアイデアを紹介します。整理収納コンサルタント・須藤昌子さん（50代）のケースです。ここでは、須藤さんが年齢を重ねるなかでたどり着いた、自分をご機嫌にする心地よい服選びのルール3つについて語ります。

ルール1：動きやすく、ストレスフリーであること

以前、気に入って買ったデニム地のスカートがありました。形も色もとても好きで、クローゼットにあるだけで心が満たされる一着でした。

【実際の写真】50代、本当に使える服しかないクローゼット

ですが、ある日それを履いて遠方に出かけたとき、私は自分らしく歩けていないことに気づいたんです。普段なら大股でサクサク歩けるのに、その日はちょこちょことしか歩けない。気づけば、「なんだかわずらわしい」と感じていました。

このできごとがきっかけで「どんなに好きな服でも、動きを制限されると気持ちよく過ごせない」というのを実感。見た目の好み以上に「ストレスなく動けること」は、今の私にとって重要な服選びのルールの1つになりました。

ルール2：アイロン・クリーニングなしで着られること

昔の私が洋服を選ぶときに気にしていたのは「好きな色か」「好きな形か」だけでした。ですが年齢を重ねた現在は、「お手入れがラクかどうか」を重視するようになりました。

たとえば、「アイロン必須」や「一度着たらすぐクリーニング行き」といった服は、だんだんと手が伸びなくなったのです。今では洋服を買うときに「家で洗える？」「シワになりにくい？」と自然に確認するように。

着るたびに小さな手間が重なる服よりも、日々の暮らしにすっとなじむ服を選ぶようになり、それからは手放す判断も以前よりスムーズになりました。

ルール3：体の線を拾わず、安心して着られること

50代になってから、体形の変化に敏感になってきました。とくに気になるのが、背中や二の腕の部分。

鏡の前に立ったときなど、「後ろからだと、自分はどんなふうに見えているんだろう？」と考えてしまうことがあります。そんな思いを抱えたまま出かけるのは、やっぱり気が重いのです。

そのため最近は、体の線を拾わない服を選ぶようになりました。ゆったりしたシルエットや、ハリのある素材など、自分が安心して着られることが基準に。「これを着た自分が、どう感じるか」を大事にしています。

心地よくいられる服が、今の私の最優先事項。服選びのルールを見直したら、毎日のコーディネートに悩まないクローゼットになりました。