¡¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÆ°¸þ¤ò½ä¤ëÊÆ¹ñÆâ¤ÎÊóÆ»¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£àÎáÏÂ½é¤Î£³´§²¦áÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥ó»á¤¬£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤Ë¡Ö£²²¯¥É¥ë¡ÊÌó£³£°£°²¯±ß¡ËÄ¶¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡áÀ¾Éð¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡áµð¿Í¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ³Û¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö£Í£Ì£Â¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÁª¼ê¤Î³×Ì¿¤ÏÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅÏÊÆ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ëº£°æ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ïºòµ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ã¥»°¿¶²¦¤Çº£µ¨¤Ï£²£°»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£¹¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£°¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¡£Ç¯Îð¤ä¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢£Í£Ì£ÂµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡Ö£²²¯¥É¥ëÄ¶¤â²ÄÇ½¡×¤È¤¹¤ë¼Ô¤¬¤¤¤¿°ìÊý¡¢¾ðÊó¶Ú¤Ç¤Ï¡Ö£±²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£²£µ²¯±ß¡Ë¤¬ÂÅÅö¡×¡Ö£¶Ç¯£±²¯£±£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£·£±²¯±ß¡Ë¡×¡Ö£¸£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²£°²¯±ß¡Ë¤È¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂ¼¾å¤À¡£º£Ç¯¤Ï±¦ÏÆÊ¢¤ò£²ÅÙÉé½ý¤·¤¿¤¬¡¢£··îËö¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¡££¸·î£³£°Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï£±»î¹ç£³È¯¡¢Á°Æü£´Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ç¤ÏËþÎÝÃÆ¤ò´Þ¤à£²È¯¤È½Ð¾ì£³£´»î¹ç¤Ç£±£·È¯¡Ê¥»£³°Ì¡Ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥×¥ì¥é¡¼£Ç£Í¤¬»ë»¡ºÑ¤ß¤ÇÆ±£Ç£Í¤Ï¿ÀµÜ¤Ç¤Î£³È¯¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤ä¼éÈ÷¤Ë¤ÏàÆñ¤¢¤êá¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢·ÀÌóÍ½ÁÛ³Û¤ò¤³¤¦Àê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¥Ä´¤ÊÂÇ·â¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤Ð¾å¸Â³Û¤Ïº£°æ¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯Îð¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç£²£¶ºÐ¤«¤é£²£¹ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡£ÆÃ¤ËÂ¼¾å¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡×
¡¡°ìÊý¡¢£µ·î¤ËÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È¸òºø¤·¡¢º¸¥Ò¥¸¤Îð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤Æ£´¤«·î¶á¤¯¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿²¬ËÜ¤Ï¡Ö£Î£Ð£Â¤ÇºÇ¤â°ÂÄê¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ê¸Î¾ã¤¬¡ËºÇÂç¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤âÃ»´ü·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£µ²¯±ß¡ËÄ¶¤Î·ÀÌó¤Ï½½Ê¬¸½¼ÂÅª¤À¡££¹·î¤Î³èÌö¤Ç¥Ò¥¸¤Î²óÉü¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È£±£°Ç¯£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£±£µ²¯±ß¡Ë¤ò·ë¤ó¤ÀÂçÃ«¡¢£±£²Ç¯£³²¯£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£¶£µ²¯±ß¡á¤¤¤º¤ì¤â·ÀÌó»þ¡Ë¤Î»³ËÜ¤Ï¤ä¤Ï¤êÇË³Ê¡£¤Þ¤º¤ÏËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÈµåÃÄÂ¦¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ë¤¬¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£