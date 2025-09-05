こちら、人がコントロールせずにプログラミングをすることで、ロボットが自分で判断して動く「ロボカー」です。北九州市の九州工業大学で8月、日本と韓国・台湾の学生が協力して、1週間でこの「ロボカー」の製作に挑戦しました。

この日、北九州市にある九州工業大学では、九州工業大学、台湾の台北（タイペイ）科技大学、韓国の釜山（プサン）大学の学生たちが、自律走行するロボットカーの製作に挑んでいました。合わせて41人が6つの混合チームに分かれ、7日間での完成を目指します。





九州工業大学4年の石川剛生さん（21）たちは6チームで唯一、おそろいのTシャツを用意しました。



■石川さん

「仲の良さは一番だと思うので、それを他のチームに見せつけたいと思います。」



チームで昼食をとったり、休日に一緒に下関へ旅行に出かけたりするなど、ワークショップ以外でも交流し、団結力を高めてきたといいます。

今回作るのは「自律走行型ロボカー」です。ボールの色をロボットが判断し、得点の高い色のボールを自身の陣地に運ぶよう、プログラミングします。いかに早く正確に色を判断し、機敏に動けるかがカギです。



■九州工業大 副学長・神谷 亨 教授

「学生が（このプログラムを）動機付けに学んでもらい、世界で活躍できる人材になってもらいたい。さらに、今回経験したものを次にどのようにつなげていくか。自分自身で学んで肌で感じてもらい、一歩次のステップに行けるように成長してもらいたいと思っています。」

石川さんのチームの「ロボカー」の特徴は、2本のアームです。設計の得意なメンバーが3Dプリンターを使い、ボールを「ロボカー」の中にうまく入れられるよう角度や長さにもこだわって製作しました。

また、ボールの色によって得点が変わるルールに合わせて、色を判断するカメラを取り付けました。ピンクは1点、緑は5点、オレンジはマイナス1点となるため、カメラの映像を解析し、得点が高いボールを取りに行き、オレンジのボールは避けるようプログラミングしました。学生たちは試行錯誤を重ねながら「ロボカー」を作り上げてきました。



■学生

「壁の周りにたくさんボールがあってポイントが得られるから、壁の周りを走ります。」



それぞれのチームが「ロボカー」の仕組みなどをプレゼンテーションして、総当たりで対戦します。

石川さんチームの「ロボカー」は、いきなり、得点がマイナスになるオレンジのボールも含めて取ってしまいました。色の区別がうまくいっていないようです。他のチームの「ロボカー」は、4つの角に置かれている得点の高い緑のボールを確実に取っていきます。



■チームメンバー

「最後に方向転換しよう。」



オレンジのボールを取らないように、車体の動く角度を大きく調整して試合再開です。ピンクのボールを一つ一つ拾っていき、確実に得点を重ねて見事1勝をあげました。



言葉の壁や技術の違いに向き合いながら挑んだ7日間。参加した学生は、様々な気づきがあったようです。



■台北科技大 材料工学科・ペイさん（20）

「日本人と韓国人で考え方が違うことろもありますが、互いに理解し合える。」

■釜山大 機械工学部・テミンさん（24）

「今回は違う言葉に触れるいい機会になりました。メンバーはいい人で、みんなに感謝しています。」

■九州工業大・高野 隼さん（21）

「どこの国出身ということにかかわらず、人とものづくりをすることは、うまくいった時の達成感は得られるものが大きい。人・国、関係なく、いろいろな人と楽しくものづくりができたらいいなと思っています。」

■九州工業大・石川剛生さん（21）

「言語の壁はひしひしと痛感したのですが、進めていくにつれて日本の言葉も覚えてくれて、逆に相手の言葉も覚えて、いいコミュニケーションが取れた。海外の企業との連携や共同研究に生かしていけたらと思っています。」



言葉の壁を越えて技術で力を合わせた経験が、学生たちの次の挑戦へとつながっていきます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月2日午後5時すぎ放送