1824年に交響曲第九を作曲したベートーヴェン（1770-1827）が重厚な弦楽四重奏曲に注力して人気を失うと、代わってロッシーニ（1792-1868）が『セビリアの理髪師』（1816）や『ウィリアム・テル』（1829）といった軽妙なオペラで名声を博し、裕福な銀行家の息子であったマイアベーア（1791-1864）も壮大なグランドオペラでベートーヴェンに続きました。キルケゴールと同世代のワーグナー（26、1813-1883）は、借金を抱えながら1839年にパリにやって来ました。

「なんで音楽家の話？」

ワーグナーはただの音楽家ではありませんでした。マイアベーアに支援され、小さな仕事を与えられていた彼は、「株屋の王」ルイ・フィリップ（1773-th1830-ab48-50）とそのユダヤ人仲間がフランスを支配し、金と新聞を使って音楽や小説の人気を巧みに操っていることを知りました。彼は、ハイネ（1797-1756）、プルードン（1809-65）、フォイエルバッハ（1804-72）と知り合い、彼らの影響を受けました。

「ハイネはその後、マルクスも支えましたね」

ザクセン王国は1841年、ドレスデンに新しいオペラハウスを建設し、ワーグナーを指揮者に招きました。しかし、あいかわらずマイアベーアの支援を受け、宮廷の庇護を受けていたにもかかわらず、彼はひそかにアナーキストや反ユダヤ主義の支持者をドレスデンに広めていきました。 1848年、ドイツ各地で三月革命が勃発すると、フランクフルト国民議会は、憲法制定によってプロシア王の下にドイツを統一しようとしました。ワーグナー（35）は暴力的な革命家バクーニン（34、1814-76）を招き、アナーキストたちも蜂起してザクセン王に憲法の承認を迫りました。しかし、プロシア王がこの計画を拒否し、フランクフルト国民議会は崩壊しました。ワーグナーは逃亡し、バクーニンは逮捕されてロシアに送られました。

「権力を転覆させようとする若者は、いつでもいるでしょ」

ワーグナーはスイス亡命中に芸術への理解を深めました。彼によれば、芸術は伝統的な生活様式と国民精神に根ざし、文学と音楽、演劇と舞踏が融合したものでなければならない。しかし、現代の芸術は大衆迎合的な商業主義によって堕落している。それは、ユダヤ人という国籍を問わない部外者によって支配されているからだ。彼は1850年にこんな挑発的な思想を匿名で発表しましたが、発行部数は少なく、大きな注目を集めることもありませんでした。

「背教者であれユダヤ人であれ、キルケゴールとワーグナーはともに、産業革命によって流動化し、本来の故郷や個性を失った近代大衆の存在に疑問を呈した」

ワーグナーは、ショーペンハウアーの『意志と表象としての世界』（1818年）にも影響を受けました。この本を通じて、彼は、芸術こそが盲目的な意志、つまり世界の本質を直観的に知覚することを可能にする、と確信しました。また、ドイツ・ロマン派がドイツ国民精神の象徴として再発見した古い伝説『ニーベルングの歌』にも魅了され、壮大な楽劇に仕立てようと企てました。その中世の伝説は、英雄ジークフリートの冒険、結婚、そして暗殺を描いていたため、ワーグナーは、これを三部作として構成し、貪欲な神々の壮大な陰謀と失敗を背景に据えました。しかし、この構想はあまりにも壮大で、容易に実現することはできませんでした。

「彼は時代錯誤だったのか、それとも時代を先取りしすぎていたのか」

ワーグナー（51）は数々の女性関係を経て、1864年にバイエルン王国の新国王ルートヴィヒ二世（19、1845-th64-86）の寵愛を受けた。新たな後援の下、彼は自身の名で『ユダヤ美術批評』を再出版し、バイロイトに自分の劇場を建て始めました。1866年、プロシア率いる北ドイツ諸州とオーストリア率いる南ドイツ諸州の間で戦争が勃発し、プロシアが勝利しました。さらに、1870年には南ドイツをも巻き込んで、プロシアがフランスと戦い、ドイツを帝国として統一しました。敗北したフランスには、バクーニン（56）が駆けつけ、民衆は蜂起し、リヨン、マルセイユ、パリでコミューン政府の樹立を試みましたが、すぐに鎮圧されました。敗北して帝国に編入されたバイエルン国王ルートヴィヒ二世（25）は、時代錯誤的な城の建設に熱中しました。

「プロシアの勝利は、ビスマルクの軍事主義の鉄血政策によるものだった」

1876年、ワーグナーはついに『ニーベルングの指環』を完成させ、バイロイトの劇場で上演しました。しかし、彼は伝説や神話を脚色し、時代批判的な比喩を盛り込んでいました。プロシア王、彼の帝国を築いた南北ドイツ諸州、ラインの黄金を盗んだユダヤ人、そしてユダヤ人の支配下にあったドイツ労働者。王はユダヤ人を騙してラインの黄金の指環を手に入れ、それで諸州に支払った。王の孫の英雄「ジークフリート」は諸州を打ち破り、指環を手に入れた。ユダヤ人とフランスの息子である悪党がジークフリートを暗殺し、指環を盗んだが、ジークフリートの妻が指環を取り戻し、自ら火の中に身を投げ、帝国をも焼き尽くした。

「つまり、これは英雄的なアナキストたちは敗北するかもしれないが、帝国は崩壊し、権力は人民に戻るということ？」

『ニーベルングの指環』初演で著名人に囲まれたワーグナーのスノビズムは、ニーチェに失望をもたらすばかりでした。ニーチェは当初からワーグナーを誤解していました。ショーペンハウアーの影響を受け、反ユダヤ主義に突き動かされたワーグナーは、ドイツのキリスト教はアーリア仏教から発展した、という奇妙な宗教観を抱いていました。『指環』以前から、彼はキリスト教の祝祭劇『パルツィヴァル』を構想し、その作曲に着手していきます。





